Autre fois fleuron de l’électronique algérien, Condor continue à commercialiser trois séries de smartphones ainsi que quelques tablettes et feature phones.

En entrée de gamme, on retrouve la série des Condor Griffe dont les prix sont plafonnés à 15.500 DA pour le Condor T9 plus (le plus ‘puissant’). Les prix descendent alors jusqu’aux environs de 8.600 DA pour le Condor Griffe T3, qui est considéré comme étant le moins performant de tous les smartphones de la marque.

Un peu au-dessus, on retrouve la série des Condor Plume qui viennent avec un design un peu plus travaillé, et qui vont du Condor Plume L1 à 15.500 DA au Plume P8 Pro qui coûte aux alentours des 24.900 DA. Ce dernier pourrait d’ailleurs être considéré comme un modèle de milieu de gamme à part entière.

En haut du milieu de gamme, on retrouve la série des Allure avec le célèbre Condor Allure X qui avait été présenté pour la première fois à Barcelone durant le MWC de l’année passée.

Voici dont les prix* de tous les téléphones Condor vendus en Algérie, ainsi que leurs fiches techniques respectives :

Série des Condor Griffe Modèle Prix GRIFFE T2 12,600 DA GRIFFE T3 8,600 DA GRIFFE T4 10,800 DA GRIFFE T5 11,000 DA GRIFFE T6 11,800 DA GRIFFE T7 13,800 DA GRIFFE T8 9,200 DA GRIFFE T8 Plus 12,000 DA GRIFFE T9 13,800 DA GRIFFE T9 Plus 15,500 DA Série des Condor Plume Modèle Prix Plume H1 24,500 DA Plume L3 SMART 27,000 DA Plume P6 Plus 14,000 DA Plume L1 15,500 DA Plume L1 Plus 18,500 DA Plume P6 PRO LTE 20,400 DA Plume P7 Plus 19,200 DA Plume L2 25,000 DA Plume L2 Pro 20,500 DA Plume P8 Pro 24,900 DA Plume P8 Lite 23,300 DA Série des Condor Allure Modèle Prix Allure A8 28,500 DA Allure M1 34,900 DA Allure M3 V1 44,900 DA Allure M3 V2 51,900 DA Allure M3 LITE 26,000 DA ALLURE M2 V1 43,500 DA ALLURE M2 V2 49,900 DA Allure X 53,900 DA

*Les prix mentionnés sont des prix conseillés, ils peuvent donc varier d’un revendeur à l’autre.

A lire aussi