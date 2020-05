Condor revient et lance le Plume L8 PRO [Caractéristiques et Prix]

Après une longue absence liée à des problèmes juridiques et financiers, le constructeur algérien de smartphones Condor revient sur le devant de la scène et lance un nouveau smartphone de milieu de gamme : le Condor Plume L8 PRO.

Il s’agit d’un smartphone doté d’une puce octacore de milieu de gamme, en l’occurrence la MediaTek Helio P35 lancée en fin 2018 et qui offre des performances à peu près équivalentes au SD660 lancé la même année, ce qui fait monter des doutes quant à la prise en charge logicielle de cette dernière.

Le SoC du Plume L8 PRO dispose aussi d’un GPU PowerVR GE8320, appartenant aussi de milieu de gamme, mais qui offre des performances correctes en jeu vidéo. Le tout est soutenu par 3 Go de RAM et une mémoire interne de stockage de quelque 32 Go extensible jusqu’à 256 Go via le port microSD.

Pour l’affichage on retrouve une dalle IPS-LCD de 6.3’’ avec une encoche waterdrop contenant le capteur photo avant ‘selfie’ de 16 MP. Quant à l’arrière de l’appareil, on retrouve un triple capteur photo de 16MP+8MP+2MP respectivement, ainsi qu’un capteur capacitif d’empreintes digitales.

Le Condor Plume L8 PRO vient préchargé avec la version 9.0 Pie d’Android et propose une énorme batterie de 4000 mAh qui prend en charge la recharge rapide à 18W, ce qui est sans doute le plus grand atout du modèle.

À l’heure qu’il est, le téléphone est proposé sous trois coloris que sont le noir, le bleu dégradé et le violet pour un prix qui oscille autour des 30.500 DA.

