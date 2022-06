Comment utiliser WhatsApp sur son ordinateur

Il y a quelques années c’était tout bonnement impossible d’utiliser WhatsApp sur son ordinateur, mais le temps et le progrès est passé par là et cela est désormais chose possible.

En effet, pour de multiples raisons vous voudriez utiliser l’application WhatsApp sur votre ordinateur, pour cela ce n’est pas très difficile à paramétrer, il suffit juste de quelques cliques.

Vous avez le choix concrètement entre deux possibilités, soit utiliser WhatsApp depuis votre navigateur sur l’adresse suivante, vous pouvez aussi télécharger directement l’application dédiée à votre système d’exploitation.

Une fois votre choix fait, vous aurez comme première page, un code barre à scanner afin de synchroniser votre application sur votre smartphone ainsi que sur votre ordinateur, et le tour est joué, vous pouvez désormais profiter de WhatsApp sur votre ordinateur.