COMMENT TÉLÉCHARGER UNE VIDÉO YOUTUBE SUR ANDROID ?

Dans ce tutoriel, nous allons expliquer les étapes de base à suivre pour télécharger une vidéo Youtube sur Android. Aussi, la configuration la plus basique et ce que nous devrions mettre.

Comment puis-je télécharger des vidéos sur Youtube à partir de mon téléphone portable Android?

Le plus important est d’avoir téléchargé Youtube sur votre smatphone. Entrez votre propre compte personnel via Google, qui vous permet de saisir votre adresse électronique et un mot de passe.

Phase 1

Une fois que vous entrez dans l’application Youtube, vous verrez plusieurs icônes apparaître dans la barre supérieure droite. Vous devez cliquer sur celui qui représente une caméra vidéo. Vous pourrez ainsi accéder directement à la possibilité de télécharger une vidéo.

Il existe plusieurs options :

Enregistrez une vidéo directement sur place puis téléchargez-la.

Diffusion en direct.

Ou choisissez une vidéo dans la galerie de votre téléphone.

Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux, ou celui dont vous avez besoin pour le moment.

Phase 2

En se concentrant sur le choix d’une vidéo dans la galerie vidéo de notre propre téléphone. Nous choisissons celui que nous voulons mettre en ligne. Et une image de prévisualisation apparaîtra où nous pourrons découper une partie de la vidéo, ou télécharger le tout.

Phase 3

Nous devons choisir un titre qui attirera l’attention des gens, car c’est la première chose qu’ils verront avant de le jouer. Nous devons également ajouter une description en fonction de la vidéo. Le mieux serait une petite introduction de ce qu’ils trouveront dans la vidéo. Et ajoutez nos réseaux sociaux, au cas où ils voudraient nous suivre là aussi.

Il est important de décider du statut de la vidéo, il y a 3 options :

le mode public : il est mis en ligne dès que tout est configuré. Et les gens pouvaient le voir tout de suite.

mode caché : la vidéo est téléchargée sur youtube instantanément, mais seules les personnes ayant un accès direct au lien peuvent la voir. En d’autres termes, vous devez avoir transmis le lien à quelqu’un d’autre pour qu’il puisse le voir.

instantanément, mais seules les personnes ayant un accès direct au lien peuvent la voir. En d’autres termes, vous devez avoir transmis le lien à quelqu’un d’autre pour qu’il puisse le voir. mode privé : la vidéo est téléchargée sur youtube, mais personne ne peut la voir. Il reste sauvegardé jusqu’à ce que vous décidiez de le publier de façon permanente.

Phase4

Une fois la vidéo téléchargée sur youtube et traitée. Vous seriez prêt à finir de régler les petits détails qui manquent.

Phase 5

La dernière étape consisterait à publier la vidéo en mode public. C’est ainsi que votre vidéo apparaîtra sans aucun doute sur votre profil.

Phase 6

Nous recommande de partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux via facebook video downloader, afin qu’elle atteigne beaucoup plus de personnes et qu’elles puissent vous donner des visualisations.

Nous espérons que ce tutoriel vous a permis d'apprendre les bases du téléchargement d'une vidéo sur Youtube à partir de n'importe quel Android.

