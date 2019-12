Soyons clairs, Viber ne donne aucune information sur le blocage de contacts, vous continuerez à voir sur la liste des contacts Viber et dans l’historique des conversations tous vos contacts usuels, même ceux qui vous auront bloqué. Donc, répondre à la question comment savoir si on est bloqué sur Viber, relèvera plutôt de la récolte de petits indices par-ci par-là plutôt que d’une méthode directe et précise.



Il faudra aussi savoir qu’il n’est pas possible d’avoir une liste des contacts qui vous auront bloqués sur Viber de manière directe, les indices cités ci-dessous devront ainsi être récoltés pour chaque contact que dont vous soupçonnez le blocage, un par un.

Indice no 1 : la Photo de profil

A la place de la photo de Abhi, on ne remarque qu’une simple lettre A

Regarder (voire ‘analyser’) la photo de profil du contact serait un très bon point de départ de votre enquête. Certaines personnes n’affichent leurs photos de profil Vibre que pour leurs contacts non bloqués. Essayez donc de remarquer si la photo de profil de votre contact a disparu au profil d’un fond en couleur unie avec la première lettre de son prénom dessus.

Si c’est le cas, utilisez un second compte Viber, ouvert avec un numéro de téléphone différent pour ajouter ce contact via son numéro sur votre liste de contacts. Si sa photo de profil est différente, alors vous avez sans doute été bloqué, sinon il faudra continuer l’enquête de manière plus profonde.

Indice no 2 : Regardez son statut

Il est très simple de vérifier le statut d’un contact dont vous soupçonnez le blocage, il vous suffira d’accéder à son profil Viber et de remarquer l’existence ou non d’une des mentions suivantes :

En ligne

En ligne il y a XX min

En ligne il y a XX h

En ligne il y a longtemps

Le statut peut aussi se vérifier directement via la dernière conversation que vous avez eue en commun, essayez donc de vérifier si la mention existe toujours en dessus de son nom en haut de la conversation.

Si elle n’y figure pas, vous avez sûrement été bloqué, sauf dans le cas où la personne préfère cacher son statut de disponibilité dans le menu des paramètres de l’application. Vous pouvez bien entendu vérifier cette mention en utilisant un autre compte Viber.

Indice no 3 : Le comportement des messages

Si vous avez encore des doutes là-dessus, un dernier test tranchera sans doute sur si le contact sur lequel vous enquêtez vous a bloqué ou pas, mais il va falloir prendre des précautions, car la manipulation qui suivra est irréversible.

Le dernier test à effectuer c’est de tout simplement lui envoyer un message et voir si le double coche (check mark) ✓✓ s’affiche à droite de votre message. Si oui, vous n’avez pas été bloqué, sinon vous l’êtes sans aucun doute, sauf dans le cas où le contact en question préfère garder la mention ‘vu’ secrète, chose qui est très rare, surtout si vos précédents messages ont déjà reçu cette double marque.

A lire aussi