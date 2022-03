Comment Profiter De la chute du Bitcoin Sans En Acheter ?

Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies connaissent des variations de prix rapides qui peuvent soit augmenter, soit diminuer leur valeur. L’annonce d’une chute importante des prix du Bitcoin pourrait facilement séduire les investisseurs et les inciter à acheter la baisse. Les traders se précipiteraient pour acheter des Bitcoins lors d’un krach, en espérant que les prix se stabiliseront bientôt, ce qui leur permettrait de réaliser d’énormes rendements à l’avenir. Cependant, tous les investisseurs ne sont pas prêts à prendre de tels risques.

La bonne nouvelle est qu’il existe quelques moyens pour les investisseurs de profiter du krach du Bitcoin sans acheter les jetons. La stratégie la plus populaire aujourd’hui consiste à investir dans des sociétés ou des actions liées au marché des crypto-monnaies. Vous devriez envisager d’investir de l’argent dans les actions lucratives suivantes liées aux crypto-monnaies si vous ne voulez pas acheter des Bitcoins au plus bas.

Tesla (TSLA)

Tesla est le premier fabricant mondial d’automobiles électriques et celui qui détient le plus de Bitcoins. Il possède actuellement plus de 42 000 Bitcoins, d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Les actions de la société ont subi le contrecoup de la récente chute du cours du Bitcoin, mais elle a également accumulé d’importants bénéfices au fil des ans. Par exemple, les actions de Tesla ont augmenté de plus de 5,7% entre août et septembre, alors que le prix des Bitcoins a bondi de 27,5%.

PayPal (PYPL)

PayPal et d’autres processeurs de paiement en ligne sont les concurrents les plus importants des bourses de crypto-monnaies telles que Officiële Website. Leurs actions ont également connu un parcours haussier cette année, franchissant deux fois le seuil des 300 dollars. Cependant, les actions de PayPal sont également entrées dans la catégorie des 240 dollars à trois reprises. Contrairement à la plupart des processeurs de paiement en ligne, PayPal se targue d’être plus exposé au marché des crypto-monnaies, en dévoilant un produit qui permet aux clients américains d’acheter, de vendre et de détenir des Bitcoins. Ils ont également lancé un produit similaire pour le marché britannique, renforçant ainsi leur exposition à la crypto-monnaie. Cela crée des opportunités lucratives pour les investisseurs de gagner de l’argent pendant un crash sans acheter de Bitcoin.

Nvidia (NVDA)

Nvidia est une société de technologie principalement impliquée dans la fabrication d’unités de traitement de conception graphique de pointe et de produits de jeux vidéo. Ses GPU sont très demandés par les mineurs de crypto-monnaies. Cependant, c’est aussi l’une des plus grandes sociétés d’investissement en crypto, avec d’énormes avoirs en Bitcoin. Les cours des actions de Nvidia ont également chuté lorsque le prix du Bitcoin a récemment chuté en dessous de 30 000 $, mais, ils ont récupéré les pertes avec des gains substantiels. Les produits d’extraction de crypto-monnaies de la société signifient que ses ventes de GPU ne souffriront pas, même si le prix du Bitcoin s’effondre, ce qui garantit des rendements durables pour les investisseurs.

Square (SQ)

Square est un fournisseur de services financiers, qui rivalise également avec les échanges de crypto-monnaies. Comme Nvidia et PayPal, l’entreprise a également bénéficié de rendements impressionnants au cours de l’année dernière. Cependant, les bénéfices de Square ont des liens plus directs avec l’industrie de la crypto en raison de ses avoirs importants en Bitcoin et de son application mobile qui permet aux individus d’acheter, de vendre et d’envoyer de l’argent en crypto-monnaie. La société a révélé que le Bitcoin a contribué à plus de la moitié de ses revenus de 4,68 milliards de dollars au deuxième trimestre. Cela signifie qu’un futur rallye du Bitcoin ferait bondir les bénéfices de la société vers de plus hauts sommets.

CME Group (CME)

CME est le plus grand marché de contrats dérivés au monde. Il a dévoilé la négociation de contrats à terme sur le Bitcoin en 2017. CME a maintenant élargi la plateforme également pour inclure des options à terme des Bitcoins supplémentaires et des contrats pour d’autres crypto-monnaies. Leur succès repose principalement sur l’intégration croissante des crypto-monnaies dans l’économie mondiale, et la croissance prévue du Bitcoin stimulerait la demande du marché des dérivés de CME au fil du temps. Cela augmentera considérablement les chances de rentabilité des investisseurs. Globalement, la crypto-monnaie est un marché émergent avec beaucoup de risques et d’incertitudes. Un crash du Bitcoin est l’un des pires événements qui pourrait laisser les investisseurs avec des pertes énormes. Il n’y a aucun signe d’un krach imminent du Bitcoin. Cependant, il est essentiel de connaître vos options lorsque cela se produit. L’article ci-dessus a présenté les moyens de profiter d’un krach du Bitcoin sans pour autant l’acheter.