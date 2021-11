Comment les Personnes Sans Emploi Peuvent Tirer Profit du Bitcoin

On entend souvent dire que les Bitcoins ne favorisent que les membres de la société qui maîtrisent la technologie et sont financièrement aisés. Cependant, de nombreuses études ont prouvé que le Bitcoin pourrait être l’une des meilleures armes pour lutter contre la pauvreté et le dénuement financier. Les chômeurs peuvent tirer profit du Bitcoin de nombreuses façons. L’article suivant examine comment le Bitcoin aide les personnes sans emploi.

Inclusion Financière Accrue

Les taux de chômage sont généralement très élevés dans les pays développés. En outre, la plupart de ces régions manquent de services bancaires. La majorité des populations de ces pays ne bénéficient pas non plus d’une éducation de qualité, ce qui les empêche d’accéder aux services financiers. Cependant, le Bitcoin ne nécessite pas de compétences techniques, ni d’accessibilité aux services bancaires. Toute personne disposant d’un smartphone et d’un accès à Internet peut facilement utiliser le Bitcoin. La plupart des habitants des pays développés disposent de smartphones, d’Internet et d’une éducation primaire, ce qui leur permet d’effectuer des transactions en Bitcoins.

Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes Bitcoin, comme bitcoin code, qui proposent aux débutants des tutoriels et d’autres ressources pour apprendre à connaître le Bitcoin et à l’utiliser. Les plateformes comme les échanges de crypto-monnaies exigent un maigre capital pour les transactions en Bitcoins. Par conséquent, même les personnes les moins instruites et les moins employées peuvent faire partie du système financier mondial.

Opportunités Économiques

Le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée qui offre également diverses opportunités économiques. Les personnes sans emploi peuvent également tirer parti de ces opportunités pour gagner de l’argent et améliorer leur niveau de vie. Outre l’échange de Bitcoins sur les bourses de crypto-monnaies comme celle mentionnée ci-dessus, les individus peuvent également gagner de l’argent avec des Bitcoins en les détenant et en les minant. Ceux qui ont des compétences informatiques peuvent s’engager dans le minage de Bitcoins pour générer des revenus. Ils peuvent également gagner de l’argent en accumulant des avoirs en Bitcoins. Cependant, il s’agit d’une stratégie à long terme qui prend du temps avant de réaliser des bénéfices. De nombreuses entreprises basées sur le Bitcoin sont constamment à la recherche de personnes pour promouvoir leurs services et produits. La plupart de ces emplois permettent de travailler à distance avec un ordinateur portable, un ordinateur ou un smartphone, et Internet. Les personnes sans emploi qui connaissent le Bitcoin peuvent également gagner de l’argent en commercialisant ces produits et services en ligne. Les sites de parrainage sont parmi les plateformes les plus populaires offrant de telles opportunités.

Accès Illimité aux Capitaux

La plupart des pays développés ont des mesures réglementaires strictes qui limitent les mouvements de capitaux à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières. Il est donc beaucoup plus difficile pour ces régions d’accéder à des fonds pour les entreprises et d’autres activités économiques. Le Bitcoin peut résoudre ce problème car il s’agit d’une monnaie décentralisée, non soumise à une quelconque autorité gouvernementale. Cela signifie que même les institutions des économies en développement ne peuvent pas empêcher les individus d’envoyer et de recevoir des paiements en Bitcoins. En outre, aucun gouvernement ne peut influencer l’offre de Bitcoins. Cela permet aux personnes sans emploi d’accéder facilement à des capitaux pour acheter des biens et services ordinaires et pour investir. Le Bitcoin facilite également les prêts de peer-to-peer. Il ne mettra peut-être pas fin au chômage, mais il pourrait augmenter considérablement les chances des personnes sans emploi d’obtenir des fonds pour répondre à leurs besoins quotidiens et pour créer des entreprises.

Frais de Transaction Réduits

Les personnes sans emploi ne disposent pas des capacités financières adéquates, et les frais de transaction élevés prélevés par les systèmes bancaires traditionnels leur rendent la vie encore plus difficile. Cela les empêche d’envoyer et de recevoir de petites sommes d’argent. Cependant, le Bitcoin pourrait être la meilleure solution à ces limitations, car les frais de transaction sont relativement faibles. Contrairement aux virements bancaires et aux cartes de crédit, les transactions en Bitcoins ne font pas intervenir d’intermédiaires. Au lieu de cela, elles ont lieu sur la blockchain, ce qui réduit considérablement les frais de transaction. Par conséquent, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir de petites sommes d’argent à leur convenance. Cela allège la charge financière des transferts d’argent transfrontaliers tout en améliorant l’accès aux capitaux.

Le Bitcoin ne peut pas mettre fin au chômage et à la pauvreté, mais il pourrait augmenter considérablement les chances des individus d’obtenir des capitaux et d’acquérir des investissements. Il offre également diverses opportunités économiques, que les sans emploi peuvent exploiter pour améliorer leur niveau de vie.