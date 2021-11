Le vol de Bitcoins est un sujet largement évoqué dans la presse, ce qui amène de nombreuses personnes à se demander s’il est sûr d’investir dans les crypto-monnaies. La technologie blockchain sous-jacente du Bitcoin se targue d’une sécurité renforcée, mais il s’agit d’une création humaine et elle peut être vulnérable aux attaques comme toute autre innovation. Néanmoins, il est essentiel de savoir comment le vol se produit pour protéger vos investissements virtuels, en vous aidant à comprendre les mesures prises contre les criminels. L’article suivant explique comment les criminels volent les Bitcoins.

Vol de Clés Privées

Vos clés privées sont comme les mots de passe utilisés pour protéger le portefeuille numérique contre tout accès non autorisé. Cela signifie que toute personne qui obtient ces clés peut facilement accéder à votre portefeuille et retirer les fonds. En tant que tel, c’est l’un des éléments que les criminels s’efforceront d’acquérir pour voler vos Bitcoins. La plupart des individus conservent généralement leurs clés privées sur des sites d’échange de crypto-monnaies ou sur des disques dans le Cloud reliés à Internet. Cela signifie que les criminels peuvent rapidement obtenir vos clés privées en piratant ces plateformes. Lorsque cela se produit, les criminels prennent le contrôle de votre portefeuille numérique, ce qui leur permet d’accéder à vos avoirs en Bitcoins et de les transférer sur des comptes intraçables.

Exploitation de la Vulnérabilité des Portefeuilles Numériques

Les échanges de crypto-monnaies comme bitcoin-profitapp.com/fr/ sont les plateformes les plus courantes visitées pour acquérir des Bitcoins et des portefeuilles numériques. Cependant, il existe également d’autres fournisseurs de services qui proposent des portefeuilles numériques. Certains d’entre eux conservent les clés privées des utilisateurs dans des portefeuilles virtuels pour des raisons de commodité. En outre, ces portefeuilles présentent des caractéristiques uniques qui pourraient les rendre vulnérables aux attaques criminelles. Par exemple, les portefeuilles avec vérification en une étape sont plus simples et plus vulnérables que ceux avec authentification en plusieurs étapes. La plupart des hackers utilisent des logiciels et des outils sophistiqués, qui leur permettent d’exploiter facilement les vulnérabilités des portefeuilles virtuels à partir de plateformes en ligne.

Bourses de Crypto-Monnaies et Fonds d’Investissement Frauduleux

Bien qu’il existe de nombreuses bourses de crypto-monnaies réelles et légitimes, les criminels utilisent certaines façades pour voler des clients peu méfiants. La plupart d’entre eux promettent des gains énormes, attirant à la fois les petits et les grands investisseurs. Ils proposent généralement des offres qui semblent trop belles pour être vraies, promettant des retours surdimensionnés avec un effort minimal. Malheureusement, ce ne sont que des combines qui laissent les investisseurs avec de lourdes pertes. La chaîne de Ponzi en est un excellent exemple, avec des pertes de plus de 4,5 millions de dollars pour les investisseurs.

Attaques Directes Contre les Plateformes d’Echange de Crypto Légitimes

Les criminels savent que les échanges de crypto-monnaies attirent des milliers d’utilisateurs avec des volumes d’échanges en constante augmentation. Ces plateformes stockent également des millions de Bitcoins pour leurs clients. En outre, la plupart des entreprises conservent souvent leurs avoirs en Bitcoins dans les bourses de crypto-monnaies pour des raisons de commodité. Ainsi, certains criminels ne ciblent pas les utilisateurs de Bitcoins individuels, mais lancent des attaques contre les plateformes d’échange de crypto-monnaies, en supposant que cela génère des gains massifs. Avec les bons outils, les hackers peuvent voler des Bitcoins dans les portefeuilles des plateformes d’échange de crypto légitimes et de leurs clients. Cela pourrait leur permettre de voler de grandes quantités de Bitcoins en une seule attaque.

Attaques des Marchés du Dark Web

Les places de marché du Dark Web permettent aux individus de faire des transactions dans la plus grande discrétion et en toute sécurité. Ces plateformes sont inaccessibles via les moteurs de recherche ordinaires mais comprennent plusieurs sites de commerce électronique. Et les criminels savent que la plupart des individus utilisent ces plateformes pour effectuer diverses transactions valant des millions en Bitcoins. Malgré les mesures de sécurité strictes des places de marché du Dark Web, elles sont également vulnérables, tout comme les échanges de Bitcoins et les portefeuilles virtuels. Les hackers informatiques expérimentés ont les moyens de compromettre ces mesures de sécurité et de prendre le contrôle des places de marché du Dark Web. Un bon exemple est le vol de Bitcoins de Mt. Gox sur une place de marché du Dark Web appelée « Sheep Marketplace ». Il s’agissait d’un piratage sophistiqué qui a fait perdre à la plateforme plus de 100 millions de dollars en Bitcoins. La sécurité fait partie des principaux défis auxquels sont confrontés les utilisateurs de crypto-monnaies. Alors que les développeurs de Bitcoin continuent d’améliorer la sécurité du réseau, il serait préférable que les utilisateurs prennent également les précautions nécessaires pour protéger leurs actifs virtuels contre les menaces des hackers et autres cybercriminels