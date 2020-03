Temps de lecture : 4 minutes

PUBG ou Playerunknown’s Battle Ground est rapidement devenu un des jeux les plus populaires. Avec plus de 50 millions de téléchargements sur le Play Store, il n’est pas facile de passer à côté. Dans ce guide nous allons vous expliquer comment devenir meilleur à PUBG mobile.

PUBG est un jeu très fun et facile à prendre en main, il n’est pas rare de voir un groupe d’amis se réunir pour faire quelques games (parties). Mais pour devenir un PRO, il vous faudra retrousser vos manches !

Voici les meilleures astuces qui vous aideront à vous améliorer sur PUBG mobile.

Se préparer avent d’aller au combat :

Avant même de lancer le jeu, être dans les meilleures conditions possible pour enchainer les tops 1 est primordial. Avoir les bons settings (paramètres), préparer son téléphone… etc. Voyons tout cela en détail maintenant :

Libérez de la mémoire :

PUBG mobile est un des jeux sur smartphone les plus demandants, donc pour une meilleure expérience de jeux, donnez-lui les ressources qu’il lui faut.

Quittez toutes les applications qui marchent en background (arrière-plan) que vous n’utilisez pas. Si votre téléphone possède un mode jeu, l’activer vous permettra d’avoir de meilleures performances et de désactiver les notifications pour une concentration maximale.

Désactivez aussi la luminosité automatique, il se peut que votre téléphone décide de baisser la luminosité pendant la partie, chose qui peut s’avérer très dérangeante.

Préparez votre connexion internet :

PUBG mobile est un jeu en ligne, et qui dis jeu en ligne, dis latence. Une latence trop élevée rendra le jeu injouable, donc faites en sorte d’avoir une connexion internet stable.

Généralement, une bonne connexion 4G dans les endroits non surchargés ou une connexion ADSL est suffisante, tant qu’il n’y a pas trop de personnes connectées.

Il est aussi important de mettre en pause tous les téléchargements en cours, car ces derniers vont augmenter votre latence. Et bien sûr, il faut choisir le serveur le plus proche, dans notre cas c’est le serveur Europe.

Bien configurer son jeu :

Il faut que vous soyez à l’aise avec le jeu, pour cela il faut avoir les bons paramètres activés :

Choisissez la mode de vue qui vous convient : première ou troisième personne.

Modifiez la disposition et la taille de vos contrôles.

Vérifiez bien que l’aide à la visée est activée.

Activez l’ajustement des graphismes automatique, cela vous permet d’avoir les meilleurs graphismes tout en gardant un frame-rate (nombre d’images par seconde) correct.

Activez l’ouverture des portes automatique.

Changez vos habits pour mieux vous camoufler.

Cherchez un peu plus dans les paramètres, ajustez-les à vos gouts pour être prêt avant de partir au champ de bataille.

Astuces in-Game

Maintenant que nous sommes prêts, nous pouvons enfin commencer notre partie. Voici les astuces qui vous aideront à dominer la partie :

Gérer l’atterrissage :

PUBG Mobile Aterissage

Le sort d’une partie peut se décider au moment où vous quittez l’avion. Donc choisir un bon spot (endroit) pour atterrir est capital. Il faut connaitre les bonnes zones pour looter et avoir des armes rapidement.

Mais faites attention ! Ces emplacements sont très souvent prisés par les joueurs, donc atterrir dans un endroit avec beaucoup de loot (armes, munitions, casques… etc.) comporte un plus grand risque de se faire tuer, il faut trouver un juste milieu.

Ouvrez votre carte et choisissez un emplacement pour sauter. Les grandes villes comportent généralement plus de loot dans les maisons, vous ne voulez évidemment pas tomber au milieu de nulle part.

Dans les aires, regardez à gauche et à droite à la recherche d’autres joueurs, connaitre leur emplacement est capital. Une fois sur la terre ferme, équipez-vous rapidement, même le pire des pistolets est mieux que vos poings au combat.

Jouez intelligemment :

Pendant la partie, essayez de garder un œil sur les autres joueurs, guettez tout signe d’activité : une maison aux portes ouvertes et zéro loot veulent dire que quelqu’un est passé par là, il y est peut-être toujours !

Il faut aussi savoir se repérer au son. Jouer avec des écouteurs vous permet de mieux entendre, et ainsi de localiser les ennemis, que ce soit dans les maisons avec les bruits de pas, ou dehors grâce aux bruits de fusillades.

Il faut aussi faire en sorte de ne pas se faire repérer : Ne pas courir librement dans les vastes plaines ! Il est très facile de vous voir et de vous abattre quand vous êtes à découvert.

Enfin, il faut bien sûr gérer la tempête. Il n’est pas nécessaire de se précipiter au centre du cercle quand vous le voyez, car la tempête prend du temps pour arriver et que la majorité des joueurs s’y trouvent. Néanmoins, ouvrez votre carte de temps en temps pour jeter un coup d’œil.

Bien looter :

La gestion de l’espace dans votre inventaire est aussi très importante.

Ne gardez pas de munitions pour des armes que vous avez jetées

Ayez toujours une quantité suffisante de medikit (trousses de soins) sur vous

Si vous trouvez votre arme de confort, gardez-la

Changez régulièrement d’armure

Que faire dans une confrontation ?

Déjà, ne vous faites pas repérer, évitez les conflits, surtout en début de partie. Il n’est pas nécessaire de faire 20 kills (éliminations) pour gagner une partie !

S’engager dans un combat est un trop grand risque, et ne rapporte pas beaucoup, donc ne sortez les armes qu’en cas de nécessité. Si vous voyez une cible facile et elle ne vous a pas vue, soyez sûr de gagner le combat avant de l’engager.

En plein combat, déplacez-vous en zigzag. Une progression en ligne droite est trop prévisible et facile à anticiper.

Si vous vous faites prendre par surprise par un sniper, ne vous allongez pas par terre, il sera tout aussi facile de vous éliminer dans cette position !

Il faut aussi savoir quand se retirer. Si vous avez pris trop de dégâts pendant un fight (combat) et que vous avez une possibilité de vous sauver, faites-le sans hésiter.

L’astuce finale pour devenir meilleur sur PUBG mobile:

En réalité, ce qui améliorera le plus votre jeu est votre détermination ! Plus vous jouerez, plus vous serez bon au jeu.

Comprendre les mécaniques les plus complexes et les stratégies du jeu : c’est ça la différence entre un joueur normal et un PRO. Donc si vous voulez devenir meilleur a PUBG mobile, il va falloir jouer plus.

Cela va non seulement améliorer votre visée, mais aussi entrainer vos mécaniques de combat et vous apprendraient les meilleurs emplacements de loot sur chaque carte.