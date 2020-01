Comment désactiver ou complètement supprimer un compte Instagram

Plus besoin de présenter le réseau social le plus à la mode aujourd’hui, Instagram compte plus d’un milliard d’utilisateurs, rien que ça, et plus de 5 millions d’influenceurs, donc 5 millions de personnes qui en font une source de revenus.

Au départ, Instagram était un réseau social qui vous permettait de partager des photos tout en les soumettant à des filtres qui les rendaient meilleures, depuis qu’il a été acheté par Facebook en 2012, beaucoup de choses ont changé, et certains trouvent que les profils ont beaucoup perdu d’authenticité.

En effet, toutes les personnes présentes sur Instagram essayent de partager la meilleure version d’eux-mêmes, et certains n’hésitent pas tricher, beaucoup tricher. Aujourd’hui le réseau manque cruellement d’authenticité, ce qui pousse des utilisateurs à désactiver leurs comptes ou même à les supprimer définitivement.

Il faut noter que pour désactiver ou supprimer votre compte Instagram, vous devez passer par la version web et non mobile du réseau.

Voici comment désactiver temporairement votre compte :

Lancez la page officielle d’Instagram, et entrez vos identifiants. Cliquez sur l’icône représentant votre profil, en haut à droite. Choisissez modifier le profil. Sélectionner Désactiver temporairement mon compte. Il suffit ensuite d’entrer votre mot de passe et de valider.

Pour Supprimer définitivement votre compte, il faut suivre les étapes suivantes :

Lancez la page dédiée à la suppression d’un compte. Entrez vos identifiants. Vous pouvez argumenter les raisons qui vous poussent à supprimer votre compte. Entrez une dernière fois votre mot de passe, et cliquez sur le bouton rouge.

