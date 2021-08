Combien coute une piscine en Algérie

Pendant cette saison estivale et avec la pandémie qui est toujours présente, acheter une piscine à installer chez soi semble être une bonne idée, mais quels sont les prix des piscines en Algérie.

Selon les dimensions et la qualité des modèles les prix varient et il y en a pour tous les budgets même si certains modèles sont exclusivement faits pour les enfants.

Certains sites comme Prix Algérie vous donnent une idée de la fourchette des prix des piscines en Algérie qui sont pour la plupart compris entre 1500da et allant jusqu’à 70 000da. Cependant même si certains prix vous attirent plus que d’autres, il faut faire attention à la qualité des modèles et aux plus petits détails comme par exemple le sol de la piscine qu’on ne regarde pas au premier abord.

Il faut aussi s’informer sur les marques, certaines vous donneront du mal si l’article que vous avez acheté est défaillant et que vous voulez l’échanger.