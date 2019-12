Le constructeur chinois Oppo, officiellement présent en Algérie, a dévoilé le 21 novembre dernier depuis la Chine sa nouvelle interface utilisateur basée sur android 10 : la ColorOS 7.



Même si on a pu avoir un petit aperçu de ce que sera la nouvelle surcouche, ce n’était que la version chinoise qui a été présentée. Il faudra donc attendre le 26 novembre 2019 pour que la marque nous dévoile la version internationale qui sera déployée en Algérie et partout ailleurs en dehors de l’empire du Milieu.

De plus en plus Apple

De ce qu’on a pu entrevoir, la ColorOS 7 présentera une interface encore simple et épurée avec toujours plus d’intuitivité lors de son utilisation, offrant ainsi à l’utilisateur une expérience assez proche de ce qu’on pourrait trouver dans un iPhone, avec un peu plus de possibilités de personnalisation.

Parmi les nouvelles fonctionnalités présentées, on aura bien apprécié celle qui est dénommée Art+ Projet qui permet à l’utilisateur d’avoir une énorme collection d’arrière-plans Art+ interactifs et très adapté au format mobile.

Appareil Photo

Autres nouvelles fonctionnalités, Oppo nous propose un nouveau mode photo intitulé Polar Night qui permet de réduire le bruit (les grains) dans les photos de nuit, et ce en utilisant des artifices logiciels assez poussés.

Second mode, toujours à l’intérieur de l’application photo, celui qui porte le drôle de nom de SoLoop qui pourrait être décrit comme un logiciel d’automontage vidéo, qui scanne automatiquement vos séquences à la recherche des meilleurs moments, et s’occupe de colles les ‘bons morceaux’ afin de vous proposer des histoires très adaptées au format Story des réseaux sociaux.

Performances inédites

La ColorOS 7 compte aussi apporter un boost non négligeable à votre smartphone, avec une réduction de 25% du temps de démarrage de l’appareil, et une amélioration de 40% de la gestion de la RAM, ce qui pourrait grandement aider lors de sessions de jeu intensives.

Les modèles concernés

Oppo promet que plus de 300 millions d’appareils de la marque, répartis sur 40 pays situés aux quatre coins du monde, recevront cette nouvelle interface avec tout ce qu’elle apporte comme nouveautés, comme la prise en charge de 80 langues différentes, symbole de l’étendu popularité de la marque.

La ColorOS 7 commencera à être disponible à partir du 25 novembre 2019 en Chine, et quelques jours après dans le monde, selon le calendrier suivant :

À partir du 25 novembre 2019

À partir du mois de décembre 2019

Premier trimestre 2020

OPPO Reno 2Z.

OPPO Reno Z.

OPPO Find X / Find X Lamborghini Edition.

OPPO R17.

OPPO R17 Pro.

OPPO K5.

À partir du mois de février 2020

Realme X.

Realme X Youth Edition.

À partir du mois de mars 2020

Realme Q

Realme 5 Pro.

À partir du mois d’avril 2020

Realme X2.

Realme X2 Pro.

Second trimestre 2020