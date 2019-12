Comme chaque année, l’entreprise Counterpoint qui s’intéresse aux statistiques de marché vient de publier son rapport annuel cernant les 10 modèles de smartphones iOS et Android les plus vendus au monde courant année 2019.

Aussi surprenant qu’il puisse être, ce classement recèle deux marques quasi dominantes que sont Samsung et Oppo. Le smartphone le plus vendu quant à lui n’a été nul autre que l’iPhone XR de chez Apple. Deux autres marques chinoises que sont Huawei et Xiaomi ont aussi marqué leur présence avec un modèle chacune.

Ainsi, le smartphone le plus vendu de novembre 2018 à novembre 2019 a été l’iPhone XR, un modèle plus abordable lancé en fin 2018. Il permet de ce fait de profiter de l’excellente interface utilisateur d’iOS sans avoir à se ruiner. Il ne dispose néanmoins que d’un écran LCD d’une résolution qui n’atteint pas le FullHD.

L’iPhone XR est suivi dans le classement par les Samsung Galaxy A10 et Galaxy A50, des modèles d’entrée et milieu de gamme respectivement, et qui ont rencontré un succès très honorable sur le marché national.

En Quatrième position on retrouve le premier smartphone chinois de la liste, qui est le Oppo A9 peu connu en Algérie. Il est directement suivi par le premier téléphone à plus de 200.000 DA du classement, à savoir l’iPhone 11 sorti y a quelques mois seulement, mais dont les ventes ont explosé durant la période des fêtes aux États-Unis.

La sixième position quant à elle est réservée par le second modèle de chez Oppo : le Oppo A5s. Également assemblé en Algérie, le A5s est l’un des meilleurs rapports qualité/prix de sa catégorie. Dommage qu’il tourne encore sous d’anciennes versions d’Android.

À la queue du classement se suivent dans l’ordre le Samsung Galaxy A20, le Oppo A5, le Xiaomi Redmi 7A ainsi que le Huawei P30. Ainsi, voici à quoi ressemble la liste complète et ininterrompue, toujours établie selon Counterpoint :