Dans le classement Antutu de février 2020 des meilleurs téléphones de milieu de gamme en termes de puissance de calcul, les marques chinoises ont montré une nette domination des deux tableaux (Chinois et international).

En première position sur le marché chinois, on retrouve le Oppo Reno 3 5G, l’un des smartphones 5G les plus moins chers du moment. Ceci marque le retour plus que triomphant de la marque, surtout que la version 7.1 de son ColorOS est en phase d’être l’une des meilleures UI Android du moment.

Le Redmi Note 8 Pro qui dominait le classement depuis son lancement a dégringolé à la 10ème place du classement chinois, mais reste toujours premier sur le marché international (global). Néanmoins, il reste le meilleur rapport fiche technique/prix du moment.

Quant à Huawei, il continue à assurer une présence honorable sur le marché chinois malgré sa disparition du top10 international.

On rappellera que le classement ne prend en considération que la puissance brute du téléphone, et non pas sa prise en charge de telle ou telle fonctionnalité logicielle.

Le classement Antutu (milieu de gamme) de février 2020 (CN Version)

Le classement Antutu (milieu de gamme) de février 2020 (Global Version)

