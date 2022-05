Google continue d’améliorer ses applications en les rendant toujours plus simple et facile à utiliser, aujourd’hui c’est le cas de Chrome sur les versions Android et iOS.

En effet, Chrome va recevoir une nouvelle mise à jour pour ses versions Android et iOS qui va permettere aux utilisateurs de simplement supprimer les cartons Discover.

Les utilisateurs auront donc le choix de supprimer ou laisser ces cartons Discover qui apparaissent lorsuq’on ouvre un nouvel onglet.