Chrome 100 pourrait faire planter plus d’un site web

Nous ne sommes qu’à la version 96 du navigateur le plus célèbre au monde, et on pense déjà à la version 100 qui pourrait présenter un bug d’une nature étrange mais qui peut faire planter plusieurs sites web.

En effet, la mise à jour 100 du navigateur Google Chrome pourrait présenter le problème de la version à 3 chiffres, ce qui pourrait faire planter des anciens sites web qui ne pourraient pas se lancer correctement.

Ce bug ressemble donc au fameux bug de l’an 2000 pour les anciens, Google pense à utiliser un utilitaire pour éviter des problèmes avec cette version-là.