Les 5 étapes nécessaires pour de choisir un VPN fiable et sécurisé

Reading Time: 4 minutes

A l’heure du tout connecté, il devient de plus en plus risqué de naviguer sur internet sans passer par un VPN. Tentatives de piratage, exploitation de données liées à la vie privée, blocage géographique… les internautes se trouvent à tout instant exposés à une multitude de risques dont ils ne mesurent souvent pas la gravité.

Il est donc crucial de se protéger en cachant son identité en ligne et en surveillant le trafic qui monte et qui descend entre sa machine et internet. Ainsi, se connecter via un VPN est sans doute la meilleure manière, car la plus simple, pour palier à ces problèmes.

Là aussi, il faut faire très attention, car tous les VPN ne se valent pas. Certains sont gratuits, mais vendent vos informations de navigation à des tiers. D’autres promettent des milliers de serveurs (localisation virtuelle de connexion), mais dont seulement une poignée est utilisable.

C’est pour cela que nous vous proposons ici de découvrir comment choisir un bon VPN en 5 étapes.

Comprendre l’utilité d’un VPN

Le Virtual Private Network (Réseau virtuel privé en bon français) ou tout simplement VPN est un type de réseau qui permet à qui quiconque se connecterait dessus de cacher son identité matérielle (appareil) et géographique (localisation) vis-à-vis des sites et plateformes auxquelles il se connecte.

Cela peut s’avérer particulièrement utile, et ce pour plusieurs raisons :

Sécurité

En théorie, un VPN peut empêcher n’importe qui d’autre sur internet de voir votre vraie identité lorsque vous naviguez sur internet. Cela rend alors impossible de remonter jusqu’à votre appareil et de l’infecter avec des logiciels malveillants. Heureusement, quasiment tous les VPNs proposent un cryptage[KK2] de la connexion bout à bout activé par défaut.

Confidentialité

Quasiment tous les géants du web (Google, Facebook…) traquent notre activité en ligne. En utilisant un VPN, l’internaute ne laisse derrière lui aucune trace de son activité, ou presque. La seule trace laissée s’appelle des ‘logs’, mais souvent, elle n’est gardée que par les VPNs dits ‘gratuits’.

Contournement de la censure

Il existe sur internet deux sortes de censures : une liée à des décisions politiques (ou judiciaires) et d’autres pour des raisons de droit d’auteur.

Pouvant simuler une position géographique factice sur votre appareil, un VPN peut très facilement contourner ce type de blocage lié à l’adresse IP de l’utilisateur. Cela lui permettra ainsi d’accéder à quasiment tout le contenu disponible sur internet.

Par exemple, vous pourrez facilement accéder aux différents catalogues Netflix avec un VPN[KK3] mais cela peut également être un outil utile si vous voyagez car certains sites ou applications sont bloqués dans les pays hôtes, comme les réseaux sociaux et les quotidiens étrangers depuis la Chine.

Prix et facturation

Comme n’importe quel logiciel ou application qu’on retrouve en ligne, les services de réseaux privés peuvent être disponibles sous forme gratuite, payante ou encore freemium, c’est-à-dire que la version de base est gratuite, mais comporte de nombreuses limitations. Des limitations qui peuvent être facilement enlevées, en passer à la version payante.

Il est rare de retrouver un VPN où l’on paye une seule fois. En effet, presque tous les VPN ‘payants’ ne sont utilisables que via des abonnements mensuels, trimensuels ou annuels. Il en va sans dire que le prix de revient du mois diminue pour les abonnements à longue durée.

Serveurs et Géolocalisation

Comme explicité ci-dessous, un VPN simule une connexion via un endroit différent pour l’appareil du souscripteur. Il permet ainsi de ‘tromper’ le site ciblé pour avoir accès à davantage de contenu, ou de contourner des blocages gouvernementaux[KK4] .

Mais là aussi, il faut faire très attention, il est impératif que le VPN propose des serveurs dans un pays pour que l’utilisateur puisse accéder à son contenu. Par exemple, pour profiter du très riche Google Play Store américain, il faudra se connecter à un serveur américain via l’application, le logiciel ou l’extension navigateur du VPN en question.

Vitesse de connexion (débit)

La seconde différence majeure entre les VPNs gratuits et payants après le fait de vendre des données personnelles liées à votre comportement en ligne réside dans le fait que ceux qui sont payants proposent le plus souvent des bandes passantes très élevées à leurs clients souscrits.

Cela se traduit par une vitesse de connexion aux sites et aux plateformes beaucoup plus élevées que pour les VPNs gratuits. Néanmoins, pour des raisons techniques, une partie du débit sera toujours perdue, mais reste insignifiante, surtout pour les meilleurs VPNs sur le marché.

Aussi, de nombreux VPNs proposent un mode ‘auto’ qui choisit automatiquement le serveur qui propose la vitesse de connexion la plus rapide par rapport à votre position géographique.

Autres fonctionnalités

Afin de se différencier de la concurrence, certains services de VPNs proposent des fonctionnalités supplémentaires de plus les serveurs de base. On pourrait par exemple citer la possibilité de chiffrer la connexion de l’utilisateur (encryption) afin qu’aucun intermédiaire (ni même le gouvernement) ne puisse voir les sites ou le contenu auquel l’appareil accède.

Autre fonctionnalité prisée par les utilisateurs les plus aguerris, c’est ce qu’on appelle le Kill Switch. En activant cette fonctionnalité, l’appareil ne pourra se connecter à aucun site ou plateforme sans passer par un VPN. Cela rendra impossible à quiconque de le localiser en faisant transiter des données en dehors du VPN.

De plus, on pourrait facilement retrouver une panoplie d’autres services comme un support d’aide disponible 24/24 et 7j/7 ou encore la possibilité de résilier son abonnement à tout moment et se faire rembourser une partie de la somme.

Ce qu’il faut en retenir

Comme pour tous les produits en ligne ou ailleurs, il ne faut pas se fier uniquement à la publicité lors du choix d’un service VPN. Il existe d’ailleurs de nombreux sites qui proposent des comparatifs objectifs des tarifs et fonctionnalités des principaux VPNs disponibles sur le marché.

