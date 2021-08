Ces smartphones ne pourront plus se connecter à Google

Google a révélé que les smartphones ayant comme système d’exploitation Android avec une version antérieure à 2.3.7 ne pourront plus se connecter aux services Google à partir du mois de septembre.

En effet, comme beaucoup d’entreprises le font avec leurs produits, Google pousse ses utilisateurs à utiliser les dernières mises à jour, notamment celle du système d’exploitation Android.

Le géant de Mountain View a entamé l’envoi d’un courriel à ses utilisateurs les notifiant que tout smartphone fonctionnant sur Android 2.3.7 Gingerbread ou une version antérieure ne sera plus pris en charge à partir du 27 septembre prochain, et ne pourra plus utiliser les services Google par conséquent.