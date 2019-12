La ministre de la Poste, des Technologies de l’information et de la communication, Houda-Imane Faraouna annoncé depuis l’Espagne lors de l’inauguration du câble sous-marin de fibre optique qui relie Oran à Valence, que le groupe Télécom Algérie (GTA) qui a connu une très forte croissance de son chiffre d’affaire lors des trois dernières années avait réussi à tripler son capital, atteignant pas moins de 22.000 milliards de centimes de dinar.



Ainsi, le GTA qui regroupe l’unique fournisseur d’accès internet ADSL en Algérie, à savoir Algérie Télécom, mais aussi l’opérateur téléphonique Mobilis, a réussi à passer d’un capital commun de 9100 milliards de centimes aux 22.000 milliards cités précédemment, ce qui représente une augmentation de +140% en l’espace de 3 années.

Un chiffre, certes poussé l’aspect monopolistique de l’entreprise, mais qui reflète tout de même une dynamique hors-norme pour une entreprise économique, surtout en vue de la situation économique actuelle du pays.

ON rappellera que le consortium a été fondé en 2017, et qu’il a été chargé de coordonner le travail entre les trois entreprises qui sont sa tutelle, et qui sont Mobilis, Algérie Télécom et Algérie Télécom satellite, cette dernière n’étant pas encore exploitée à son potentiel maximal, et se contente pour l’instant de fournir des services d’intérêt publique comme fournir de la connexion internet satellitaire à des établissements éducatifs isolés.

