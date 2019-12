Certains magasins officiels affiliés à la marque française devenue algérienne d’électronique et électroménager Bradt ont commencé à appliquer des prix promotionnels sur certains modèles de téléviseurs LCD, offrant ainsi des remises allant jusqu’à 50.000 DA.



Il s’agit en tout de 7 modèles, 3 dotés d’une résolution en FullHD et de 32 », 39″ et 43 » de taille de diamétrale, 2 modèles Smart TV avec démodulateur intégré toujours en Full HD de 43″ et 49″ de taille et enfin 2 modèles ‘Premium’ Smart TV aussi dotés d’une résolution en 4K et d’un démodulateur intégré de 55″ et 65″ de taille.

Les prix

Modèle Caractéristiques Nouveau Prix Remise BAD39F7T LED TV 39′ FHD 31 000,00 DA 2900,00 DA BAD49F7BS Smart TV 49′ FHD + barre de son 56 350,00 DA 5350,00 DA BAD55U7SS Smart TV 55′ UHD 99 000,00 DA 20 000,00 DA BAD55U7SP Smart TV 55′ HD SUPER ULTRA SLIM 144 500,00 DA 19 000,00 DA BAD55U7SO Smart TV 55′ HD OLED 249 000,00 DA 95 000,00 DA BAD65U7SS Smart TV 65′ UHD 156 000,00 DA 50 000,00 DA