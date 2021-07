Booster votre productivité avec cette application temporairement gratuite

Des applications qui vous promettent de booster votre productivité il y en a pas mal sur le Play Store, sauf que Simpan marche vraiment, elle est temporairement gratuite, il est grand temps de l’essayer.

En effet, des applications qui vous promettent beaucoup de choses et de surtout économiser votre temps, il y en a pleins, mais Simpan ne fait pas que vous promettre, elle vous aide vraiment à mettre de l’ordre dans vos affaires.

Grâce à son interface très simple et minimaliste, elle vous aide facilement à booster votre productivité en inscrivant vos notes de la manière la plus simple possible. Mais détrompez-vous,, ce n’est pas par ce qu’elle est simple à utiliser qu’elle manque de fonctionnalités.

Son prix est de 1.99 euros mais elle est gratuite actuellement.