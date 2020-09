Comment bloquer les publicités sur un smartphone (Android) ou un PC (Windows) : Méthode facile

La publicité est le sang qui coule dans les veines d’internet pour le rendre aussi vivant qu’il est aujourd’hui. Malheureusement, de plus en plus de pubs intrusives font leurs chemins sur nos smartphones et pourrissent ainsi l’expérience utilisateur. On pense notamment à celles qui s’affichent sur la totalité de l’écran bloquant ainsi l’accès à tout autre élément. Il est donc plus que légitime que des personnes cherchent à tout prix à les bloquer.

Bloquer les publicités Chrome

Avant de commencer à chercher le nom du ‘meilleur bloqueur de pubs’ pour Android, Windows ou autre, il faut savoir que la majorité des navigateurs web proposent des fonctionnalités ‘internes’ de blocage de publicités intempestives. À titre d’exemple, il est très facile de les désactiver sur Google Chrome en allant sur Paramètres>Paramètres de site> Pop-ups et redirections et Annonces (voir vidéo ci-dessous).

Néanmoins, il faut savoir que la méthode proposée ci-dessus ne permet que de bloquer les publicités affichées sur des pages web, et ne concerne donc pas celles qui s’affichent à l’intérieur des applications installées sur le smartphone.

En vidéo

Le problème des publicités intégrées aux applis

Le problème des publicités intégrées à l’intérieur de nos applications mobiles de tous les jours, c’est qu’elles sont profondément ancrées dans le code source de celles-ci. Naturellement, il nous ai très difficile (mais pas impossible) d’aller farfouiller à l’intérieur des .apk pour supprimer telle ou telle ligne de code.

Certaines applications permettent néanmoins de bloquer toutes les publicités qui peuvent s’afficher sur votre smartphone, mais comme toujours il y a une –très grande- concession à faire : L’appareil doit être rooté ce qui vous fera perdre toute garantie en plus de l’exposer à des malwares (virus) qui peuvent prendre contrôle de ce dernier.

Adlock : la solution viable

À notre avis, la meilleure solution pour bloquer les pubs sur un smartphone Android reste d’installer un bloqueur de publicités de confiance. Nous conseillons tout particulièrement AdLock qui est l’un des rares à ne pas exiger un accès root pour faire le travail.

Malheureusement, le gros méchant Google n’aime pas trop qu’on se mette à travers de son business (essentiellement basé sur la vente de publicités). AdLock n’est donc pas présent de manière officielle sur le Play Store. Néanmoins, il est facilement téléchargeable via le lien suivant :

Configurer Adlock



Après avoir téléchargé Adlock (un fichier .apk) via le bouton ci-dessus, appuyez sur « Ouvrir » puis sur « installer ». Une fois l’application installée, appuyez sur « Terminer » puis sur « Ouvrir ». Une fois à l’intérieur de celle-ci, il suffit d’appuyer sur « Activer Adlock » et de lui permettre de configurer un VPN en appuyant sur « OK ».

La technique assez intelligente utilisée par cette application pour bloquer les publicités c’est de créer un VPN par lequel le téléphone se connecte, puis bloquer tout le trafic relatif aux requêtes publicitaires.

Il en va sans dire qu’après ça, l’expérience utilisateur sur le smartphone se retrouvera grandement améliorée. Néanmoins, il faut tâcher de s’assurer que l’application -ou plutôt le VPN créé- continue de s’exécuter en arrière-plan.

Idem pour Windows

Concernant les utilisateurs Windows, la procédure est exactement la même, sauf qu’il faudra installer un fichier exécutable (.exe) au lieu d’un APK (apk).

En vidéo