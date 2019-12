Les abonnés des différents opérateurs téléphoniques en Algérie ont tous remarqué que le montant payé lors des opérations de recharge d’une même somme en crédit téléphonique diffère d’un revendeur à l’autre.



En effet, chez les plus petits, le client se doit toujours de payer 10 DA de plus le montant rechargé alors qu’il paye uniquement la quantité de crédit rechargé sans surtaxe chez certains ‘grands’ espaces téléphoniques.

Il est difficile d’estimer les gains exacts qu’empochent les vendeurs de ‘flexy’, car cela dépend avant tout du service utilisé pour effectuer les transactions. Pendant que certains utilisent des cartes SIM Flexy, Storm ou Arselli achetées directement chez l’opérateur (mais qui sont de plus en plus difficiles à trouver), certains font recours à des services tiers.

La plupart des services tiers, qu’on retrouve chez ceux qui utilisent un ordinateur pour effectuer les transactions, quant à eux proposent un pourcentage sur chaque somme rechargée + un abonnement annuel à la plateforme. Parmi ces plateformes, on retrouve BipPhone qui propose pour l’instant les meilleurs taux du marché et cela sans abonnement annuel.

Les taux appliqués par cette plateforme diffèrent selon l’opérateur, car chacun estime que sa base installée en vaut plus de par son nombre d’utilisateurs. On se basera donc sur les taux de bénéfice appliqués par cette plateforme pour vous donner un aperçu sur ce qui se gagne chez les KMS et autres espaces téléphoniques :

☑️ Rechargement téléphonique

Flexy Djezzy : 0,75%

Storm Ooredoo : 1%

Arselli Mobilis : 1.5%

☑️ Cartes de recharge

Carte 100 DA Mobilis : 98,5 DA

Carte 100 DA Ooredoo : 97,5 DA

☑️ Internet Algérie Télécom

Idoom 500 DA : 490 DA

Idoom 1000 DA : 980 DA

Idoom 2000 DA : 1.960 DA

☑️ Cartes CashU

La carte de 10$ : 1.950 DA

La carte de 30$ : 5.850 DA

La carte de 50$ : 9.750 DA

La carte de 100$ : 19.300 DA