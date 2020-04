L’application BaridiMob supprimée de l’AppStore d’Apple

A LIRE AUSSI

Il faut dire que cela n’est pas aussi surprenant qu’il n’y parait, notre rédaction avait prévenu dans le précédent article traitant lancement de l’application sur iOS qu’Apple avait des exigences qu’Algérie Poste n’est pas en mesure de satisfaire. Même si aucune explication n’a été donnée ni par Apple, ni par Algérie Poste, on peut être plus que sûrs que ce retrait est dû à la règle des 30% sur le store de la marque à la pomme. Il n’est secret pour personne qu’par toute application distribuée sur sa boutique virtuelle, or, on voit mal Algérie Poste payer d’énormes dividendes en devise étrangère pour chaque transaction effectuée sur l’application dans le seul but de la maintenir sur un système d’exploitation (iOS) peu utilisé par les Algériens de toute façon. Pour l’instant, Algérie Poste semble occupée à gérer la crise du COVID-19 qui frappe le pays en ce moment, il est donc peu probable que cette dernière s’attarde sur ce problème à l’heure actuelle, quoi qu’un communiqué serait plus qu’appréciable.