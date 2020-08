Début de la baisse des prix des smartphones en Algérie

Après avoir fortement augmenté à partir du mois de mars 2020, les prix des smartphones en Algérie commencent à connaitre une baisse relative suite au relâchement partiel des restrictions liées à la lutte contre le coronavirus COVD-19.

Deux raisons majeures

Plusieurs nouveaux modèles de smartphones ont ainsi su se frayer un chemin vers le marché national, malgré la prolongation de la fermeture des frontières extérieures du pays. Ceci peut principalement s’expliquer par deux phénomènes :

La multiplication des vols de rapatriement vers l’Algérie.

L’importation ‘déguisée’ via les sites chinois d’e-commerce.

Une crainte justifiée

De plus, il faut savoir que les revendeurs ayant acquis leur marchandise à prix fort durant le pic de l’épidémie craignent une reprise soudaine des vols internationaux. Ceci résulterait automatiquement en une baisse de prix de 10.000 à 15.000 DA pour plusieurs modèles, notamment dans la série des Redmi. Ces dernières préfèrent donc céder 3.000 à 5.000 DA maintenant, et tenter ainsi de ‘liquider’ ce qui leur reste en stock.

Les nouveaux prix

Étant les plus demandés en Algérie et les plus facilement ‘importable’ via les sites chinois, la baisse a tout d’abord été constatée sur les modèles de chez Redmi, et ce comme suit :

Modèle RAM/ROM Prix Xiaomi Mi 10 Lite 6/64 65.000 DA Redmi Note 9 Pro 6/128 56.000 DA Redmi Note 9 Pro 6/64 52.000 DA Redmi Note 9S 6/128 50.000 DA Redmi Note 9S 4/64 45.000 DA Redmi Note 9 4/128 40.000 DA Redmi Note 9 4/64 38.000 DA Redmi 9 3/32 32.000 DA Redmi 9 4/64 35.000 DA Redmi 9A 2/32 26.000 DA Redmi Note 8T 4/64 37.500 DA Redmi Note 8T 3/32 36.000 DA Redmi Note 8 4/128 39.900 DA Redmi Note 8 4/64 34.900 DA