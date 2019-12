Selon des informations confidentielles qui nous sont parvenues par le biais de sources internes à l’entreprise, Algérie Télécom préparerait une baisse imminente du prix de ses abonnements internet ADSL.



Ainsi, les forfaits concernés seraient le « Jusqu’à 4 Mbps » et le « Jusqu’à 8Mbps » et qui deviendraient donc comme suit :

Forfait Jusqu’à 4Mbps à 2600 DA/mois au lieu de 3200 DA/mois actuellement.

à au lieu de actuellement. Forfait Jusqu’à 8Mbps à 3600 DA/mois au lieu de 5000 DA/mois actuellement.

La même source précise que cette baisse accompagnerait la promotion annuelle faite par l’unique fournisseur d’internet ADSL en Algérie et qui offre 20 jours supplémentaires pour chaque abonnement de 2 mois ou plus, de plus un bonus offert sur les cartes de recharge de 2000 et 3000 DA.

On s’attend donc à ce que la nouvelle offre soit dévoilée (ou non) ce dimanche 01 décembre 2019, seul bémol, c’est qu’elle ne concernera que les offres mentionnées ci-dessus, et donc aucunement l’offre « Jusqu’à 2Mbps » qui elle avait subi la baisse y a de cela quelques mois déjà.

Mise à jour [31/11/2019]

Après qu’on ait été les premiers à annoncer la nouvelle, Algérie Télécom a décidé de ‘teaser’ la nouvelle avec une publication sur son compte facebook officiel, ne laissant donc aucun doute sur l’arrivée imminente de cette baisse quasi-historique des prix d’internet en Algérie.