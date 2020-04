Xiaomi & POCO augmentent les prix de leurs smartphones en Inde

Le constructeur chinois de smartphones Xiaomi et sa filiale POCO viennent d’annoncer une augmentation du prix de leurs smartphones produits en Inde à cause de la révision du taux appliqué aux smartphones de la GST, ou Taxe sur les Biens et les Services (Goods and Service Tax).

Cette dernière est passée de 12% à 18% soit une augmentation de +6%, ceci risque d’ailleurs de chambouler le business modèle de Xiaomi qui dit n’empocher que 5% de marge bénéficiaire sur la totalité de sa gamme de produits. La sous-marque POCO quant a elle, a déclaré que l’augmentation des prix des POCOPHONES serait aussi due à l’augmentation de la valeur de la roupie indienne ainsi qu’à certains autres problèmes d’approvisionnement en composants électroniques.

Ainsi, le nouveau prix du POCOPHONE X2 passera à ₹16.999 (220 €) pour le modèle 6/64, et à ₹17.999 (230 €) pour le modèle 6/128 et enfin à ₹20.999 (250 €) pour celui en 8/256, soit une augmentation moyenne de 10€ pour chacun d’eux.

Il faut donc s’attendre à une augmentation prochaine des prix des smartphones des deux marques (ou trois en comptant Redmi) partout ailleurs dans le monde (à part en Chine), car la majorité des modèles assemblés cette année proviennent des usines indiennes, nettement moins touchées que leurs contreparties chinoises.

A LIRE AUSSI