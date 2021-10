Au tour de Snapchat de tombé en panne

Décidément c’est le mois de la panne sur Internet, après la panne de toutes les applications du groupe Facebook il y a quelques jours c’est au tour de Snapchat d’être indisponible partout dans le monde.

En effet, depuis hier midi et ce pendant quelques heures, le réseau social Snapchat a connu une panne d’envergure mondiale, impossible de s’y connecter ou de faire que ce soit.

L’entreprise a communiqué vers 14h que ses équipes techniques étaient bien au courant du problème et qu’ils tentaient de le réparer le plus rapidement possible. On ignore toujours les raisons de ces pannes.