4 Astuces Facebook ads à connaitre en 2021 !

Vos publicités Facebook sont-elles moins performantes que prévu ? Vous souhaitez les améliorer pour plus de rentabilité ?

Ça tombe bien, cet article est fait pour vous !

Avant de dépenser votre fortune pour obtenir des résultats significatifs et optimiser votre ROI, soyez plus attentifs aux secrets de Facebook ADS.

Nous vous proposons ici nos 4 recommandations qui vont certainement changer vos campagnes publicitaires.

X Attention à ne pas confondre le gestionnaire de publicités et l’outil booster la publication, sachez aussi que pour suivre nos conseils vous aurez besoin d’un compte Facebook Business.

Astuce #1 : A/B Testing… Testez, testez et encore testez !

Il faut que vous sachiez que le sponsoring n’est pas une science exacte, c’est pour cela que cet outil est très Intéressant pour des campagnes de performance, liées à vos objectifs de conversion : Vous testez une première variation (A) et une seconde (B).

On s’explique…

L’idée est que vous sélectionnez deux publications que vous considérez comme attrayantes pour votre public.

Si, par exemple, vous hésitez entre deux visuels différents, vous pouvez créer deux publications en tous points identiques à l’exception du visuel.

Une fois que vous l’avez fait, vous devez les tester pour savoir la quelle est au goût de votre public.

Ce type de technique est idéal pour connaître vos résultats et les optimiser. En effet, de cette façon, vous saurez si vos annonces produisent l’effet souhaité ou pas et très rapidement, vous découvrirez vos faiblesses et vos forces.

Astuce #2 : Soignez votre appel à l’action pour engager votre public

Rédiger une annonce qui attire l’attention, mettez en avant un message court et percutant, lorsque quelqu’un tombe sur votre annonce, il doit immédiatement comprendre :

Votre offre/message

Qu’est ce qu’il a à y gagner ?

Que faire ensuite ?

Certains trouvent peut-être cela insignifiant, mais la vérité est qu’un texte direct et un visuel de haute qualité peut avoir une grande influence sur la décision de vos internautes.

Aujourd’hui, vous n’avez que peu de temps pour attirer l’attention de votre audience, alors faites de votre mieux pour les inviter à lire la suite de votre publication.

Faites preuve de créativité pour créer un sentiment chez votre internaute : choc, curiosité, admiration… vous pouvez raconter une histoire par exemple.

Astuce #3 : LE RETARGETING, vous en avez déjà entendu parler ou pas ?

Le retargeting, ou le reciblage publicitaire. Il s’agit d’une technique marketing très puissante qui consiste à montrer votre publicité aux personnes qui ont déjà été exposés à votre entreprise/marque.

Comment ?

En récoltant le comportement des personnes qui vous connaissent déjà à l’aide d’un code de tracking inséré dans les pages de votre site web ou selon les actions effectuées sur vos réseaux sociaux.

En fait le concept est très simple, vous pouvez recibler les personnes qui ont visitées votre site web, lus un article sur votre blog ou qui ont ajouté un produit au panier sans finaliser leur achat.

Vous pouvez également créer des audiences personnalisées sur Facebook que vous pourrez recibler afin de générer un maximum de conversions.

Adopter cette technique, vous permettra de gérer vos campagnes Facebook de manière bien plus organisée et efficace. Pensez-y !

PS : Il n’est pas judicieux de se lancer seul la première fois, Il est recommandé de faire confiance à un spécialiste.

Astuce #4 : Apporter du contenu là où votre communauté est plus susceptible de le voir.

Sans aucun doute, cette dernière astuce s’avère être la plus importante ! Selon vos objectifs sélectionnés, Facebook vous propose plusieurs emplacements différents pour diffuser votre publicité : votre accueil, Messenger, Stories, Instagram ou encore sur Marketplace.

Mais le plus important est de choisir LE BON SUPPORT : Le mobile, il représente aujourd’hui plus qu’une opportunité pour vos publicités, il est impérativement nécessaire de mettre en avant un contenu mobile qui tient compte des mobinautes et de la manière dont ils voient vos publicités et vos stories, ainsi vous générez de l’interaction avec eux et optimisez votre budget.

Il est temps de se mettre au travail, maintenant que vous savez comment vous pouvez réussir vos campagnes sponsorisées, au du moins les améliorer !

