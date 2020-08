Messagerie privée : les applis les plus sécurisées (Android/iOS)

Quand une application propose un chiffrement, cela ne veut pas forcément dire que c’est un paramètre activé par défaut. Certaines applications vous obligent à activer vous-même le cryptage. Dans cet article, nous allons répertorier certaines applications qui ont la fonction du cryptage comme paramètre par défaut.

Comme vous l’avez probablement remarqué, la confidentialité sur Internet est devenue l’un des sujets les plus importants de la décennie. C’est le moment de savoir laquelle des applications de messagerie vous offre une vraie protection de votre vie privée.

Quels sont les applications de messageries les plus sûres pour iPhone et Android ?

Wickr:

Disponible sur iPhone et Android, Wickr offre un service de messagerie sécurisé pour un usage personnel (Wickr Me) et pour les entreprises (Wickr Pro). Pendant que Wickr Me est gratuite, Wickr Pro est payante.

Note 5/5

>> Télécharger Wickr

Signal

Signal a été désignée comme l’application la plus sécurisée de la messagerie par le cryptographe Bruce Schneier et le Congrès américain. Elle est disponible gratuitement pour IOS et Android.

Note 4,5

>>Télécharger Signal

WhatsApp

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires. La gratuité et l’absence des annonces dans cette application sont à l’origine de sa popularité. Mais à quel point les chats WhatsApp sont-ils privés?

Les messages WhatsApp ne peuvent pas être interceptés. Pour les utilisateurs d’iPhone, WhatsApp a ajouté une protection par cryptage aux sauvegardes iCloud à la fin de 2016. Cependant, les messages sauvegardés sur Google Drive ne sont pas cryptés en ce qui concerne Android.

Heureusement, vous pouvez désactiver les sauvegardes de messages WhatsApp sur Google Drive en suivant ce tutoriel (ici).

Note 4/3

>> Télécharger WhatsApp

Alors, installez une de ces applications si vous cherchez un moyen de communication sûr et qui protège votre vie privée.