Temps de lecture : < 1 minute

Selon Trend Micro, une entreprise japonaise qui fait de la cyber sécurité, un virus informatique présent sur mobile serait capable de prendre le contrôle de vos comptes Google et Facebook suite à l’installation de l’une des 14 applications Android qui le contiennent.

Ainsi, selon la même entité, ces 14 applications pourtant présentes sur le Google Play Store et téléchargées pas moins de 470.000 fois utilisent un virus qui pirate les comptes Google et Facebook de l’utilisateur, et se connecte avec vers certains sites afin de simuler des clics sur des publicités, et faire gagner de l’argent à ses programmeurs, de manière tout à fait illégale bien sûr.

Pire encore, il parait que ces applications qui promettent d’améliorer gratuitement les performances de votre téléphone en nettoyant la RAM et en vidant le cache, contribuent à rendre ce dernier plus lent et parfois même inutilisable.

Les applications en question

Shoot Clean-Junk Cleaner Phone Booster, CPU Cooler, Super Clean Lite-Booster, Clean & CPU Cooler, Super Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & CPU Cooler; Quick Games-H5 Game Center, Rocket Cleaner, Rocket Cleaner Lite; Speed Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & App Manager; LinkWorldVPN; H5 gamebox.

Certaines de ces applications semblent même avoir invité les utilisateurs à désactiver le Google Play Protect, ainsi qu’avoir demandé des autorisations supplémentaires. Il en va sans dire qu’il faut les désinstaller au plus vite, et rétablir toutes les options de sécurité offertes par Android.

