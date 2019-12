Dans un monde où tout est connecté, les enfants sont de plus en plus exposés à certains cyber dangers en ligne (Arnaques, prédation, endoctrinement…). Il devient alors crucial aux parents de surveiller l’activité de leurs enfants en ligne, de préférence sans que ces derniers ne le sachent.



Grâce à KidsGuard Pro, vous pourrez garder un œil sur l’activité de n’importe quel smartphone sans que son possesseur le sache. Que ce soit les fichiers téléchargés, les SMS, les appels ou même les comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Viber…).

Le point fort de cette application est sans doute son côté 100% indétectable, qui pourra vous permettre d’attraper ‘en flagrant délit’ les dépassements cybernétiques de vos enfants ou autres personnes que vous cherchez à surveiller.

Est-ce difficile à utiliser ?

Pour les adeptes de ce qui technique, sachez que vous n’avez pas besoin de rooter l’appareil ciblé, et surtout aucune perte de données ne risque de se produire, gardant ainsi le smartphone parfaitement sécurisé, même quand il est sous surveillance.

Autre aspect intéressant chez KidsGuard Pro, c’est le fait qu’elle soit facile à maitriser et à utiliser même pour les utilisateurs les plus novices et ce, grâce à notamment son interface utilisateur à la fois détaillée, mais intuitive.

Comment l’utiliser ?

Pour utiliser l’application KidsGuard Pro de surveillance de smartphones, il n’y a rien de plus facile ! Il vous suffit d’accomplir les étapes suivantes qui sont dans l’ordre :

Enregistrez-vous.

En effet, pour utiliser KidsGuard Pro il va vous falloir créer un compte, simplement en cliquant sur le lien suivant : ici. Achetez une licence.

Comme la sécurité de vos enfants en vaut tout l’or du monde, il va falloir que vous procédiez à l’achat d’une licence. Il existe plusieurs ‘plans’ de disponibles, tâchez à bien choisir celui qu’il vous convient le plus. Pour ceux qui ne savent comment payer, une carte Paysera fera l’affaire. Installez l’application sur l’appareil cible.

Sans doute l’étape la plus difficile à réaliser, il vous faudra avoir accès au smartphone de votre enfant, et y installer l’application. N’ayez aucune crainte,KidsGuard Pro n’apparaitra pas dans le tiroir d’applications, la personne ne saura donc jamais que c’est installé sur l’appareil. Gardez un œil sur l’activité

La dernière étape est de simplement vous connecter au tableau de bord de l’application via le web (ici) et ainsi avoir accès à toute l’activité du smartphone cible.

Les informations accessibles

En installant KidsGuard Pro, vous aurez accès à quasiment toute l’activité du smartphone en question, ce qui comprend – sans se limiter – :

Les différents historiques :

Contacts, SMS, Photos, vidéos, l’historique du navigateur internet.

Les réseaux sociaux :

Whatsapp, Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram, WeChat, Viber, Kik, Line, QQ, Tinder, Telegram.

Surveillance complète :

Position GPS, liste des Wifi + Mot de passe, faire des captures d’écran, l’activité sur différentes applications, un enregistreur de clavier.

Compatibilité

Sans doute l’aspect dont vous devriez vous inquiéter le moins, KidsGuard Pro est compatible avec tous les smartphones Android de la version 4.0 à la toute dernière 10. À noter qu’il fonctionne aussi sur les tablettes de mêmes versions, qu’elles soient rootées ou pas, exactement comme c’est le cas pour les smartphones.

Procédure d’installation

Créez un compte KidsGuard Pro en cliquant ici, puis sur Sign Up Free.



Ouvrez le navigateur web (Chrome par exemple) sur le smartphone que vous voulez surveiller et tapez : www.clevguard.net sur la barre des liens tout en haut de la page.

Cliquez sur Download pour télécharger l’application.

pour télécharger l’application. Cliquez sur setup.apk pour l’installer, facilement trouvable dans le dossier téléchargements où directement en faisant descendre la barre des statuts comme le démontre l’image ci-dessous.



N’oubliez pas d’effacer l’historique de navigation et le fichier setup.apk de ce même navigateur pour ne pas laisser de traces.

Commencez la surveillance parentale en vous connectant à votre compte KidsGuard Prodepuis n’importe quel navigateur web sur PC ou Mobile.

Tarification

Comme mentionné précédemment, KidsGuard Pronécessite une licence afin de pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités proposées.

Les prix sont normalement de :

29.95$/mois pour une souscription de 1 mois.

16.56$/mois pour une souscription de 3 mois.

08.32$/mois pour une souscription de 12 mois.

Tarifs spéciaux

Néanmoins, vous pourrez profiter d’une réduction promotionnelle en utilisant le lien/coupon suivant pour votre licence : Coupon KidsGuard Pro.

Les tarifs des différents plans deviendront alors :

19.95$/mois pour une souscription de 1 mois.

09.83$/mois pour une souscription de 3 mois.

05.83$/mois pour une souscription de 12 mois.

Lien pour télécharger l’application

Télécharger KidsGuard Pro