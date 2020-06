Apple vient de rendre l’outil « unc0ver » inutilisable avec un simple patch de sécurité

Il y a quelques jours, des hackers ont rendu public le tout nouveau jailbreak « unc0ver » capable de déverrouiller les tous les iPhones qui tournent sur iOS 11 jusqu’à 13.5, ce qui représente déjà un énorme exploit en soit.

Malheureusement (ou heureusement ?), Apple a très vite réagi en corrigeant cette faille de sécurité permettant à l’utilisateur (et à des tiers) d’accéder au cœur de son système d’exploitation, et d’activer des fonctionnalités non permises et donc non sécurisées.

Ainsi, ce patch de 75Mo sobrement appelé iOS 13.5.1 a été envoyé à tous les iPhones supérieurs à l’iPhone 5S et qui sont connectés à internet.

Il est donc fortement recommandé de l’installer pour éviter de potentielles vol de données ou activité malicieuse sur l’appareil, car souvent, ces jailbreaks non officiels embarquent souvent des failles innées permettant à ses créateurs de s’infiltrer dans les iPhones où ils sont installés.

Dans une affaire similaire, Apple vient de payer 100.000 $ à Bhavuk Jain, un chercheur indien en cybersécurité qui a découvert une grave faille de sécurité dans le système de de connexion automatique « Se connecter avec Apple ».

Une faille qui permettait à des applications tierces de prendre contrôle de tous vos comptes via cette fonctionnalité présente sur les iPhones, les iPads et le MacOS.