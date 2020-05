Apple va permettre de modifier un message après son envoi

La firme de la pomme a déposé récemment un brevet qui a lancé quelques rumeurs concernant son application iMessage, l’application de message installée par défaut sur les iPhones qui pourrait permettre de modifier des messages même après leurs envois.

En effet, plusieurs rumeurs concernant l’application de messagerie d’Apple iMessage sont d’actualités. En début d’année il s’agissait de la fonctionnalité de supprimer des messages envoyés. Maintenant on parle de carrément modifier ces messages.

La nouvelle fonctionnalité pourrait donc débarquer avec la mise à jour iOS 14 prévue pour le deuxième semestre, Apple a déjà déposé un brevet la concernant.

« Il existe un besoin de dispositifs électroniques dotés de méthodes et d’interfaces améliorées pour l’édition des messages envoyés. Ces méthodes et interfaces peuvent compléter ou remplacer les méthodes conventionnelles d’édition des messages envoyés. De telles méthodes et interfaces réduisent le nombre, l’étendue et / ou la nature des entrées d’un utilisateur et produisent une interface homme-machine plus efficace » déclare Apple.

Bien entendu, il n’est pas obligatoire que la firme Américaine utilise ce brevet lors de sa prochaine mise à jour d’iOS.