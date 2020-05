Voici le plan d’Apple pour s’émanciper de sa dépendance à la Chine

“Designed by apple in california assembled in china” une expression mythique qu’on retrouve sur quasiment tous les modèles d’iPhone depuis le lancement du premier modèle il y a de cela plus de 12 ans. Pourtant, celle-ci risque de disparaitre dans les prochaines années suite à un changement prévu dans les chaines d’approvisionnement et d’assemblage de la marque à la pomme.

En effet, le média américain The Financial Times vient a publié tout récemment un rapport dans lequel il est évoqué que plusieurs chefs exécutifs d’Apple ont rencontré des officiels Indiens afin de négocier un transfert d’une partie de la production de la firme dans le pays contre des allégements fiscaux et autres avantages par rapport à la Chine.

On pourrait ainsi se retrouver avec pas moins de 20% des iPhones qui seront assemblés en Inde, en utilisant des composants fabriqués en Inde, vu que des usines de Foxconn (le fabricant des cartes mères des iPhones) se trouvent déjà au sein du pays.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’Inde accueil des établissements de production de la firme de Cupertino, certains quotas d’iPhone SE, iPhone 6S et iPhone 7 y ont déjà été assemblés, ainsi que l’iPhone XR qui continue à y être produit en quantités limitées.