Apple iOS 14 – Nouveautés et appareils compatibles

Pour sa première World Wide Developers Conference (WWDC) tenue exclusivement en digital, Apple a su impressionner la presse internationale avec une panoplie d’annonces aussi révolutionnaires les unes que les autres.

Tout pour le mobile, mais pas que

Ainsi, pour cette WWDC 2020, on aura eu le droit à des nouveautés dans quasiment toute la gamme des produits de la marque. Allant d’iOS 14, le système d’exploitation utilisé sur les iPhones, à l’iPadOS 14 des appareils éponymes, en passant par WatchOS 7 des Apple Watchs, Apple a tout fait pour donner l’impression d’une marque qui se soucie de ses utilisateurs et de leur vie privée.

Néanmoins, la grosse annonce de la soirée reste les Apple Silicon, de nouveaux processeurs ARM (même architecture que le mobile) fait maison qui vont équiper les prochains Laptops de la marque.

Best Of des Nouveautés d’iOS 14

L’iPhone reste à l’heure qu’il est le produit Apple le plus utilisé avec plus de 1 milliard d’appareils commercialisés depuis son annonce en 2007. Ceci explique l’accent (et la durée) mis sur la présentation d’iOS 14, qui sans le dire, entend bien concurrencer Android 11.

App Library

Avec cette fonctionnalité, Apple compte résoudre le problème de l’éparpillement des applications sur les écrans principaux des iPhones. Il n’est pas anodin de scroller à travers les mêmes pages deux ou trois fois avant de retrouver l’application qu’on cherche.

Pour pallier ce problème, la dernière page de l’interface principale d’iOS 14 comportera une section dite « App Library », qui regroupe et organise les applications présentes sur l’appareil de manière accessible et intelligente.

En d’autres termes, des dossiers d’applications triés par type (Photo, Social…) recevront directement les applications téléchargées, avec un dossier spécial ‘Applications récentes’.

Widgets

Sans doute la fonctionnalité qui a fait le plus railler les fans d’Android, les Widgets personnalisables arrivent enfin sur les iPhones, 10 ans après leur présence sur l’OS de Google.

Néanmoins, hormis les widgets classiques de météo et de musique, Apple a eu la bonne idée de créer le « Smart Stack », un Widget qui change de fonctionnalité selon l’heure de la journée et/ou à la demande de l’utilisateur.

Messages (iMessage)

L’application Messages d’Apple permettra (enfin) d’épingler les conversations importantes en haut de l’écran, afin de ne pas les perdre à cause de l’ordre chronologique appliqué de manière automatique à ces dernières.

Les Memojis quant à eux ont été améliorés avec une option pour pouvoir choisir l’âge, ainsi que quelques nouveaux accessoires et coupes de cheveux.

App Clip

Autre fonctionnalité ‘révolutionnaire’ qui sera proposée sur iOS 14, App Clip est la procédure qui permettra aux utilisateurs de télécharger une partie d’une partie d’une application qui ne dépasse pas les 10 Mo, et profiter de son utilisation sans avoir à télécharger l’application complète.

La démonstration a été faite avec « Yelp », avec un vendeur qui a mis son App Clip Code (système hybride entre QR Code et NFC) sur le comptoir de son café. L’utilisateur de l’iPhone a ainsi pu télécharger l’app clip du magasin et payer son Cappuccino sans avoir à télécharger toute l’application Yelp sur son téléphone.

Appareils compatibles iOS 14

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)