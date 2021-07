Apple: Face ID pour remplacer complètement Touch ID

Même si ça a l’air d’une transition très drastique, Apple pourrait bien faire le pas vers le Face ID en supprimant catégoriquement le Touch ID de ses futurs appareils.

En effet, selon le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg, l’entreprise envisagerait sérieusement cette transition vers le Face ID sur une courte durée qui ne dépasserait pas les deux ans.

Le constructeur de la pomme considère que Face ID est plus sûr et plus efficace, les derniers iPhones ont déjà fait le pas vers le Face ID, pour les Mac et les iPad la transition est plus sensible.