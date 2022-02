Apple dévoile Tap to Pay pour les paiements aux États-Unis

Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité axée sur la finance spécialement pour les iPhones appelée Tap to Pay, cette dernière est conçue essentiellement pour les commerçants aux États-Unis.

La nouvelle fonctionnalité permettra aux petites entreprises et aux commerçants d’utiliser leur iPhone pour effectuer des transactions à l’aide d’Apple Pay, de cartes de crédit et d’autres portefeuilles numériques d’un simple toucher.

Avec Tap to Pay, les commerçants peuvent simplement tenir leur iPhone et demander au client d’appuyer sur son iPhone ou Apple Watch pour payer avec Apple Pay, une carte de crédit ou un autre portefeuille numérique à proximité de l’iPhone du commerçant. Grâce à la technologie NFC, l’iPhone du commerçant s’authentifiera et effectuera la transaction de manière transparente.