Antutu – Voici les smartphones les plus puissants d’Aout 2020

Comme à chaque début de mois, la plateforme chinoise de test de performances de smartphones Antutu Benchmark vient de mettre à jour sa liste des téléphones (hors-Chine) les plus puissants au monde. On aura constaté que, comme d’habitude, les dernières puces haut de gamme de chez Qualcomm y règnent sans partage.

Spécialement pensé pour le gaming, le ROG Phone 3 de chez Asus a été le smartphone le plus puissant du mois d’aout 2020. Son système de refroidissement a fait en sorte que les performances de son Snapdragon 865+ ne soient aucunement entravées par le problème de surchauffe, très commun de nos jours.

Il est ensuite suivi par le OnePlus 8 Pro et le Oppo Find X2 Pro, deux modèles qui disposent aussi de 12 Go de RAM, tout comme le ROG Phone 3. Néanmoins le Oppo ne referme qu’un SD865 de base, et non pas la version +, qui est légèrement overclockée. Il arrive cependant à avoir de meilleures performances que le Galaxy Note 20 Ultra 5G américain, qui lui arrive en 4e place même s’il est alimenté en puissance par le SD865+.

Des ruses bien connues

Un phénomène qui ne peut s’expliquer qu’en faisant référence à certaines ‘optimisations’ logicielles mises en place par les constructeurs (chinois notamment), afin d’optimiser leurs scores sur les plateformes de benchmark. Beaucoup de possesseurs de smartphones Redmi ont constaté par exemple l’augmentation du score de leur téléphone, ce qui est très bizarre vu que les composants à l’intérieur n’ont aucunement été changés.

Le reste du TOP 10

5. Redmi K30 Pro

6. Poco F2 Pro

7. Xiaomi Mi 10

8. Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos 990)

9. Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos 990)

10. Galaxy S20+ 5G (Exynos 990)

Source : AnTuTu.com

Le milieu de gamme

Les derniers smartphones de milieu de gamme ne commencent à apparaitre qu’en dessous de la barre des 350.000 points. Le premier de la liste n’est nul autre que le tout récent OnePlus Nord, qui arrive à la 39e position en enregistrant un score moyen très honorable de 326.958 points.

Il est d’ailleurs curieux de remarquer qu’il est à peine plus puissant que le Samsung Galaxy S8+ (Exynos 9810) sorti il y a deux ans de cela.

On aura aussi remarqué le Realme 6, arrivé à la 47e position, grâce à son score de 288.300 points. Le premier Redmi de milieu de gamme à apparaitre sur la liste quant à lui n’est nul autre que le Redmi Note 9 Pro, qui arrive à la 49e position avec un score de 279.686 pour sa version 8/128.