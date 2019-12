Antutu, célèbre plateforme chinoise de benchmark des performances logicielles des différents smartphones disponibles sur le marché vient de publier son rapport mensuel des meilleurs téléphones côté puissance brute.



Même si les marques chinoises ont été à maintes reprises prises en flagrant délit de tromper Antutu afin qu’il affiche des performances nettement plus supérieures à celles que l’utilisateur a accès lors de l’exécution de tâches lourdes (Jeux vidéo, 3D, encodage vidéo…) sur son appareil, ce teste reste assez représentatif de la puissance réelle de nos petits ordinateurs de poche.

Les premiers de la classe

Durant le mois de novembre de l’année de 2019, le Asus ROG Phone 2 version 12 Go de Ram et 512 Go de Stockage qui est considéré comme un gaming phone, a presque touché la barrière psychologique des 500k points, en enregistrant un score quasi astronomique de 496.662 points sur ce test de performance.

Le Flagship Killer de chez OnePlus (même maison mère qu’Oppo) n’a quant à lui pas été loin du compte vu que ses deux modèles phares de l’année, à savoir le OnePlus 7T et le 7T Pro ont pu s’approprier les deux places restantes du podium avec 482.881 et 482.532 points respectivement en moyenne.

La liste complète

Quant au reste de la liste, on laissera le soin au lecteur de la découvrir en détail, mais il faut savoir qu’elle prend en considération que le marché international (Global Version) et non pas le marché chinois, mais aussi, que le score représente la moyenne des scores obtenus par les personnes ayant lancé le test sur leurs téléphones en utilisant l’application android Antutu.

