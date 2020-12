Analyse du classement Antutu Benchmark de Novembre 2020

Comme à son habitude, l’application de mesure de la puissance sur smartphones qu’on aime détester Antutu Benchmark vient de publier sa liste des smartphones les plus performances en haut et milieu de gamme. Contrairement aux mois précédents, quelque peu ‘calmes’, le mois de novembre a connu l’arrivée d’une nouvelle bête de course qui a explosé tous les records.

Le haut de gamme

Comme on peut le constater dans le classement ci-dessous, le tout nouveau Huawei Mate 40 Pro (320.000 DA) vient d’enregistrer un nouveau record inédit, dépassant les 660k points sur l’échelle Antutu. Une prouesse rendue possible par son processeur Kirin 9000 qui semble s’en sortir mieux que n’importe quel autre Qualcomm Snapdragon sur le marché.

Le reste de la liste quant à lui reste relativement stable, avec une domination quasi totale du SD865 et sa version un petit peu plus boostée, le SD865 plus. Quant à l’usage de la RAM, la quantité de 8 Go semble désormais être la norme, avec un 2021 qui semble vouloir se diriger vers des flagship à 12 ou même 18 Go de RAM.

Le milieu de gamme

Il semblerait que l’innovation qui intéresse le plus le consommateur local ces temps-ci n’est plus les meilleures caractéristiques, mais plutôt le meilleur rapport qualité/prix. Le segment du milieu de gamme est donc le meilleur champ de bataille pour observer cette guerre sans merci que se mènent les constructeurs depuis des années.

Ici aussi, c’est un ex-membre de la famille Huawei, le Honor 30 (80.000 DA), qui détient le trône, aussi grâce à une puce maison : le Kirin 985. Ce qui est aussi intéressant à constater c’est l’absence inexplicable de la gamme Redmi de cette année-là. Aussi, de plus en plus en de modèles Realme font leur apparition tout en s’imposant comme les nouveaux rois du rapport qualité/prix.

Mention honorable au Redmi Note 8 Pro (45.000 DA) qui continue à briller et même à dépasser le tout nouveau Poco X3 NFC (53.000 DA) grâce à ses performances GPU supérieures.

Source : antutu.com