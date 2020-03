Temps de lecture : 2 minutes

Qui ne connait pas l’application Antutu spécialisée depuis plusieurs années dans la mesure des performances de nos smartphones et tablettes. Cette dernière a gagné tellement d’autorité dans le domaine, qu’elle est devenue la référence n1 dans son domaine, publiant des rapports mensuels sur les performances des meilleurs smartphones sur le marché.

Pourtant, Antutu Benchmark et ses applications sœurs viennent d’être retirées du Google Play Store après des violations répétées des conditions d’utilisation de la plateforme. Ce ban affecte en effet Antutu Benchmark (CPU) Antutu 3DBenchmark (GPU) et Altutu (iOS), toutes propriétés du développeur très controversé Cheetah Mobile (CM), le même qui propose l’application CM Master.

Dans le détail, la majorité des applications provenant de cet éditeur/développeur chinois violent, de manière constante, la vie privée des utilisateurs ayant installé l’application sur leur appareil. Depuis un certain déjà, on aura remarqué que ces applications demandaient plus d’autorisations que ce dont elles besoin.

Dans la majorité de ces cas, ce genre de ‘shady’ applications monétisent leurs audiences en revendant leurs données personnelles à des annonceurs publicitaires. Pire encore, parfois ces dernières utilisent le téléphone de l’utilisateur pour cliquer sur des publicités en arrière-plan, ce qui fait chauffer l’appareil et diminue son autonomie.

Toutes applications de Cheetah Mobile avaient été retirées du Google Play Store il y a de cela un mois, mais il n’était pas clair jusque-là que Antutu appartient à ce dernier, jusqu’à ce que ça soit confirmé par un récent rapport de chez Google.

Ceci est appuyé par le fait que la base de données business chinoise appelée Tianyancha, indique que Mr Fu Sheng, est à la fois le gérant de Beijing Antutu Technology Co. Et PDG de Cheetah Mobile.

Sur le site officiel d’Antutu, les liens pour télécharger les applications éponymes ne renvoie plus vers le Play Store mais propose de les télécharger sous forme de fichiers APK.

