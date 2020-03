Temps de lecture : 2 minutes

Dans le communiqué relatif au récent conseil des ministres, rendu public durant la journée du dimanche 08 mars 2020, on a appris que le préside de la république, Mr Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rattachement de l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi (l’ANSEJ) au tout nouveau ministère des Microentreprises, des start-ups et de l’Économie du savoir.

La raison évoquée pour le rattachement de cette agence jusque-là autonome au ministère des Microentreprises, des start-ups et de l’Économie du savoir est purement économique dixit Mr le Président de la République. (rapporté par l’APS)

L’Algérie, une prochaine puissance technologique ?

Durant le même conseil des ministres, Mr Yacine Djeridene, l’actuel ministre du secteur évoqué ci-dessous, a présenté un exposé détaillant sa vision concernant la corrélation qui existe entre son ministère et l’instauration d’un écosystème économique national favorable à l’émergence d’entreprises activant dans le domaine de l’économie du savoir.

Mr le ministre ne s’est d’ailleurs pas caché de son objectif de faire de l’Algérie le prochain leader régional du domaine, tout en détaillant un plan pour y parvenir. Un plan qui s’appuie sur un programme structurant (MIT REAP) regroupant pas moins de 39 accélérateurs technologiques qui avait permis à de nombres groupes économiques de voir le jour.

Un labo et une émission télé

Autre bonne nouvelle pour ceux qui désirent se lancer dans le monde de la start-up, un laboratoire de fabrication (FabLab) sera très prochainement mis en place, et aura comme objectif de tester et d’adopter les solutions innovantes proposées par les start-ups dans les domaines de la technologie alimentaire, agricole et industrielle.

Enfin, et sous instructions du président de la République, une émission télévisée de vulgarisation sur le monde des start-ups sera bientôt diffusée de manière hebdomadaire. On s’attend à ce qu’elle traite non seulement le côté technique de la mise en place d’un Start-Ups, mais aussi les côtés légaux et financiers.

