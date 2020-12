Android: Comment décompresser les archives

Dans l’article précédent, nous avons cité quelques applications utiles qui vous permettent de décompresser les archives.

Sur cet article nous allons aborder d’autres applications que vous pourrez utiliser pour lire vos archives.

ZArchiver…

Cette application est capable de décompresser plusieurs formats d’archives: .7z .zip .rar .rar5 .iso .dmg. .tar. Elle vous permet aussi de créer des archiver en toute simplicité aux formats suivants : .7z .zip .bzip2 .gzip .xz et .tar.



ZArchiver vous permet également de modifier une archive, supprimer un fichier ou l’isoler. Lorsque vous sélectionnez une archive, plusieurs choix s’offrent à vous : extraire votre archive, extraire l’archive dans un dossier différent, compresser l’archive dans un format différent, ou encore voir ce que contient l’archive.

MiXplorer…



MiXplorer est l’une des meilleures applications gestionnaire de fichiers sur Android. MiXplorer est rapide, fluide, beau, fiable et pleins de fonctionnalités.

MiXplorer est un gestionnaire de fichiers qui vous permet entre autres de décompresser les archives. C’est une application tout en un ! Non seulement vous pouvez décompresser vos fichiers mais aussi exporter et importer toutes les préférences, les favoris et les skins, ouvrir des fichiers zip même dans un stockage dans le Cloud, accéder au root pour les actions avancées….etc

L’application est gratuite et ne contient aucune pub. Elle fonctionne sur tous appareils ayant Android 2.0 ou supérieur. Elle n’est pas disponible sur le Play Store.

L’APK de l’application est disponible sur ce lien: MiXplorer

ES 3 File Explorer…

Comme pour MiXplorer, ES 3 File Explorer est un gestionnaire de fichiers qui vous permet de compresser et décompresser les archives.

Il est gratuit et compatible avec tous les appareils ayant Android 2.1 ou plus.