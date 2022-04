Android 13 va faire en sorte qu’on abandonne les cartes SIM

Les cartes SIM sont présentes dans nos quotidiens depuis quelques années déjà, et on n’imagine pas nos vie sans elles, pourtant on pourrait bien les abandonner.

En effet, Android 13 pourrait bien participer à la suppression des cartes SIM une fois pour toute, ce dernier ajoute une nouvelle fonctionnalité qui va certainement nous plaire.

Via une prochaine mise à jour, Android 13 va permettre aux constructeur d’implémenter ce qu’on appelle les eSIM, celles ci permettent de se connecter à différents réseaux n’utilisent qu’une seule eSIM.