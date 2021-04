Android 12 : une corbeille comme sur un ordinateur

D’après les dernières informations, Google serait en train de développer une nouvelle option pour son futur système d’exploitation Android 12, il s’agit d’une corbeille comme sur un ordinateur.

En effet, l’accès aux fichiers supprimés va devenir plus facile et plus pratique grâce à la nouvelle fonctionnalité que va intégrer Google dans Android 12, une sorte de corbeille regroupant tous les fichiers supprimés.

Il faut dire que Google avait déjà préparé le terrain avec Android 11, en effet une corbeille cachée existe déjà dans l’OS qui sert d’intermédiaire avant une suppression définitive. les utilisateurs ne peuvent pas y accéder, mais il semblerait que ça va changer avec Android 12.