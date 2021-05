Android 12: les emojis se mettent à jour

Outre les nombreuses nouveautés qu’apporte Android 12, le design des emoji se met à jour pour une expérience plus moderne, nous vous faisons découvrir la nouvelle tendance de Google.

En effet, Google apporte un changement au niveau du design des emoji sur Android 12, pour arborer un look plus moderne pour certains et pour convenir aux conformités des constructeurs pour d’autres.

Ce sont donc 389 emoji qui se sont vu adoptés la nouvelle mise à jour, pour un style plus flat et minimaliste, très facile pour la compréhension et l’utilité de l’émjoi. Nous rappelons que vous pouvez d’ors et déjà tester la version bêta du système d’exploitation.