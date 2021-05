Android 12 : lance Material You

Google lance officiellement Material You, la nouvelle interface complètement repenser pour la version bêta du système d’exploitation Android 12 disponible depuis hier soir.

En effet, Google vient de la lancer officiellement, c’est lors de la conférence annuelle de l’entreprise Google I/O que Material You a été présenté et d’ors et déjà disponible sur la version bêta d’Android 12.

Si la version teste lancé pour les développeurs ne comprenait pas vraiment de changements visual par rapport à Android 11, la nouvelle version bêta au contraire reprend tout le design et on peut dire que le résultat est plaisant.