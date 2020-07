Android 11 : Les smartphones ‘pas chers’ n’auront pas la version complète

Une copie fuitée du très confidentiel ‘Android 11 Go Edition Device configuration Guide’ ou Guide de configuration des appareils sous Android 11 Go Edition en bon français, vient de nous apprendre que ce dernier va devenir obligatoire pour les constructeurs proposant des smartphones d’entrée de gamme.

Ainsi, selon le même document (daté du 24 avril 2020), tous les nouveaux smartphones de 2Go de RAM ou moins qui seront lancés à partir dernier trimestre de l’année en cours (octobre 2020) seront interdits d’embarquer la version complète d’Android 11, et devront de ce fait se contenter de la version allégée connue sous le nom de Go Edition.

Adieu Galaxy Pocket

De plus, les Google Mobile Services (ou GMS), c’est-à-dire les APIs qui font tourner à peu près toutes les applications sur Android, ne seront plus accessibles sur les appareils avec 512Mo de RAM ou moins. Ceci devrait poser problème pour ceux qui utiliseraient encore de vieux appareils en les empêchant d’accéder à des applications populaires comme YouTube, Gmail… mais aussi à des applications tierces comme Facebook et WhatsApp.

Éviter les arnaques sur l’entrée de gamme

Ce nouveau changement dans la politique de la gestion de la prise en charge logicielle des smartphones démontre clairement une envie de mettre fin à certaines pratiques des constructeurs qui proposent des modèles d’entrée de gamme qui deviennent inutilisables après l’installation de 2 ou 3 applications, à cause de la lenteur et la multiplication des crashs.

Certains modèles épargnés

Néanmoins, les appareils sous Android 10 qui ont 2 Go de RAM ou moins ne seront pas obligés de basculer vers Android 11 Go Edition pour leur prochaine mise à niveau. Il pourront ainsi profiter de la version ‘standard’ d’Android 11, avec tout ce que cela pourrait impliquer comme problème de consommation de ressources.