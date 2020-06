Android 11 corrigera la plus grande limitation logicielle sur nos smartphones actuels

Aussi moderne qu’il soit, Android continue à renfermer en lui des limitations logicielles dues à des limitations matérielles qui n’existent plus dans nos smartphones actuels. Parmi elles, on peut citer l’impossibilité d’enregistrer des vidéos de plus de 4 Go, sans doute l’une des plus dérangeantes.

Sur le plan technique, ce problème vient d’une API qui date de l’époque des processeurs 32bits, et qui a comme effet de segmenter automatiquement les fichiers de plus de 4 Go, ce qui s’était avéré être un enfer pour les créateurs de contenu vidéo débutant.

Heureusement, Android 11 va corriger le retard qu’il a par rapport à iOS dans ce domaine, chose qu’on peut déjà constater dans la Beta 1, pour le moment disponible uniquement pour les développeurs, mais qui profitera un peu plus des capacités de nom processeurs 64bits actuels.

On rappellera qu’une vidéo en 4K30fps consomme environ 375 Mo par minute, ce qui fait qu’un smartphone Android à l’heure qu’il est ne peut pas enregistrer de vidéo qui dépasse les 10–15 min en utilisant la caméra embarquée, même avec l’aide des algorithmes de compression les plus avancés.

Néanmoins, à l’heure qu’il est, il est possible d’enregistrer de gros fichiers vidéos grâce à des applications tierces qui n’utilisent pas l’API native d’Android, comme Open Camera par exemple, mais au risque de perdre de la qualité ailleurs ns d’autres aspects (HDR, colorimétrie…).

